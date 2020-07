Ximena Mella Urra

Fotos: Héctor Vargas/Carabineros

Según cifras entregadas por la Superintendencia de Pensiones, durante la tarde de ayer ya habían solicitado el retiro del 10% de sus fondos previsionales, casi dos millones de personas en todo el país. Recordemos que al 31 de mayo se registraban más de 11 millones de cotizantes en estas siete administradoras existentes hoy.

A pesar de que hasta este domingo 2 de agosto esta solicitud de retiro sólo se realiza vía Internet, durante la primera jornada de entrada en vigencia de este beneficio se observaron en diversas ciudades largas filas de personas en las afueras de las oficinas de atención de estas administradoras de pensiones. Las excusas eran variadas, como la necesidad de recibir información de su estado actual de la cuenta o no contar con conexión a internet para hacer la gestión, por ejemplo.

Desde el principio la superintendencia de AFP’s instruyó que el trámite sea ágil y seguro y que además se concrete de preferencia de forma remota para proteger la salud de las personas. Sin embargo, desde tempranas horas algunos sitios colapsaron y debieron salir a pedir disculpas y ofrecer otros canales remotos de acceso como correos electrónicos o SMS.

Cabe señalar que desde la próxima semana las solicitudes podrán ser recibidas en las sucursales de manera presencial. Ante ello algunos municipios del país han decidido ayudar y orientar a sus vecinos con la habilitación principalmente de lugares con conexión a Internet y de orientación general. Es el caso del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien anunció ayer en sus redes sociales que será habilitado dependencias de un liceo de la comuna entre el 3 y el 8 de agosto “para que las AFP atiendan presencialmente a los vecinos de la comuna”.

La Intendenta Rebeca Cofré encabezó la mañana de este jueves una supervisión en terreno en conjunto con Carabineros y el Ejército de Chile para ver el comportamiento de las aglomeraciones y evitarlas. “Requerimos el compromiso de cada uno y hacemos un llamado a evitar la concurrencia física y preferir el trámite online”, dijo, todo ello con el fin de resguardar la salud y cumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio del Covid 19.

Asimismo, Felipe Iglesias, seremi del Trabajo y Previsión Social llamó a las personas a realizar este trámite vía remota ya que “todas las administradoras de fondos han dispuesto sus plataformas para ello. Basta que el afiliado cuente con su carnet de identidad a mano. En tanto los extranjeros que aún no cuenten con su Cédula de Identidad, también lo pueden hacer por ahora en forma remota con su NIC (Número Identificatorio para Cotización) junto a su clave de AFP». En lo posible llama a realizar esto en forma online con el fin de evitar aglomeraciones.

De igual manera aconsejó a los afiliados a no caer en fraudes que están apareciendo mediante diversas vías de comunicación como correos electrónicos, mensajes de texto, Whatsapp o incluso redes sociales, “solicitando información personal y claves de acceso. Las Afp no están haciendo dichas solicitudes, por lo tanto no debe entregar información personal alguna de esta manera, ni menos atendiendo a números desconocidos”, concluyó.

Durante esta primera jornada, Carabineros realizó un operativo en diversas comunas de la región para resguardar a las personas y usuarios que acuden a estas sucursales utilizando perifoneo, entrega de recomendaciones y orientaciones a los usuarios respecto del trámite y de las medidas sanitarias que deben tomar.

Desde la institución, el Coronel Rodrigo Bascuñán, Prefecto de Colchagua, destacó la gran cantidad de Carabineros que resguardó el orden y la seguridad en el primer día de esta diligencia. Además señaló que “tenemos un amplio operativo policial para reguardar la seguridad, el cumplimiento de las medias sanitarias y orientar sobre el trámite a los usuarios que necesitan retirar su 10% de las AFP. La recomendación esta semana es que el trámite de haga online ya que la próxima semana comienza lo presencial. Y no olvidar usar mascarillas y respetar la distancia social para que no se produzcan aglomeraciones que permitan contagios y proliferación del virus”.