Ricardo Obando.

En una elección no exenta de polémica, el ex dirigente de Curicó Unido y ex intendente de la región del Maule, Pablo Milad, fue elegido este jueves como el nuevo presidente de la ANFP.

Milad, que luchó en los comicios junto a Lorenzo Antillo, presidente del Audax Italiano, se impuso por 25 votos contra 23, pero hay algunos directivos de clubes que están pensando en impugnar el resultado, pues consideran que hubo irregularidades en el proceso.

El nuevo presidente, dijo en conferencia de prensa que estaba “contento por el respaldo de los clubes, en una lista transversal. Eso significa que hubo un trabajo mancomunado, planificado, donde todos tuvieron voz y voto en el programa de trabajo de este gobierno corporativo”.

Ante las dudas respecto al proceso, el nuevo presidente del fútbol expuso que “las elecciones fueron ganadas por votos, no por apreciaciones, fueron legítimos. Y este impugnación, cada uno tiene la libertad de hacerlo, pero en la cancha se ganó sin ningún tipo de objeción. Fue una elección legítima de 25 votos contra 23”.

En tanto, y tras la votación y el resultado ya conocido, el saliente presidente, Sebastián Moreno, apuntó al CDF que “Pablo Milad tuvo los 25 votos necesarios para ganar la elección y en ese sentido no me queda más que felicitarlo. En este momento más que nunca el fútbol chileno necesita unidad, y dejar de brindar estos tristes espectáculos que a nadie benefician”.

De esta manera, el directivo maulino reemplazará a Moreno, quien recordemos decidió hace algunos meses dejar el cargo producto de problemas con su directorio -renuncias- y con el consejo de presidentes.

Cabe consignar que, el directorio encabezado por Milad, estará compuesto por Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Iquique), Raúl Jofré (ex director de Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Puerto Montt).

EN O’HIGGINS VALORAN LA ELECCIÓN

Según el gerente general de O’Higgins, Pablo Hoffmann, con Milad y los conjuntos que lo apoyaron, “se hizo un programa de gobierno que fue difundido y esperamos el cumplimiento de ese programa”.

Es más, el directivo celeste destacó que “hemos tenido, todo el país, días difíciles y el fútbol también y esperamos que con este directorio el fútbol ya empiece a tomar los bríos que necesita y se merece, en orden a poder entregar a nuestros hinchas el mejor espectáculo en todo momento”.

Ahora bien, respecto a una fecha concreta para la vuelta del fútbol, Hoffmann sentenció que “eso se ha estado conversando permanentemente con las autoridades y ellas son las que tienen la palabra al respecto. Pero eso lo ha estado haciendo el actual directorio y sin duda lo hará Pablo Milad, en orden a que pronto, si es posible, poder comenzar el campeonato. Respecto de la fecha, nuestro buen deseo es que sea en la semana del 15, pero sino, lo más pronto posible”.

Sobre eso, Pablo Milad recalcó que “ésto está supeditado a una situación país, a la situación sanitaria del país, que a lo mejor va a condicionar la fecha de inicio o no. Pero a contar del 15 los equipos están preparados para iniciar”.