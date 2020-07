Gisella Abarca

La odontóloga Daniela Zavando renunció a su cargo de manera voluntaria como Seremi de Salud de la Región de O’Higgins, en medio de la pandemia y en el momento en que tímidamente comienzan a mermar los contagios del Covid 19.

La profesional señaló que la decisión de dejar el cargo la tomó por motivos personales, tras permanecer un casi un año en el puesto como jefe de la cartera de salud.

Desde su arribo al cargo, específicamente desde febrero ha debido lidiar con la pandemia del coronavirus, que ha tenido estos meses de frío su período más complejo en número de contagios.

Al dar a conocer su renuncia, la Seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando dijo “el profundo agradecimiento de ser seremi de salud de la región de O’Higgins. Ha sido un honor no exento de momentos difíciles y también de momentos alegres (..) y esto ha tenido una connotación importante en mi crecimiento personal y profesional, y luego de haber estado trabajando dos días en los números, y analiza que ya estamos viendo la luz, que vamos en descenso y que esas tormentas que vimos en el pasado se fueron amainando, la pregunta es ¿qué es lo que viene ahora? y eso es mantener las cifras al descenso, el mantener el apoyo de la ciudad”.

“ES EL MOMENTO DE PASAR ESTA POSTA A OTRA PERSONA”

La profesional que fue en dos oportunidades seremi de la cartera tanto en O´Higgins como en la región Metropolitana durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera, da un paso al costado, entregando el espacio para que otros tomen las riendas de la cartera de salud en la región.

“Creo que uno tiene que identificar sus ciclos personales, y el ciclo ya lo viví y es el momento de pasar esta posta, este bastión a otra persona que pueda seguir ejerciendo el liderazgo y el acompañamiento de todos los equipos”, expuso Zavando.

La doctora agradeció el trabajo de todos los que han laborado fuertemente en pandemia, “es efectivo a partir del 31 de julio, lo he comunicado a la Intendenta, dejo este cargo, en el intertanto que se nombre una nueva jefatura, existe una subrogancia que está la presidenta de la Compin como primera subrogancia”.

En esta línea, la actual presidenta de COMPIN, Anita Poblete será la nueva Seremi de Salud (s) de la región de O’Higgins.

La Relacionadora Pública tomará las riendas de la región en medio de la pandemia que afecta la zona que cuenta con cuatro comunas en cuarentena entre ellas Rancagua, Machalí, Graneros y Rengo.

Esto lo toma la ex jefa de gabinete de la Seremi de Salud de O’Higgins en medio de las dudas de las baja en las cifras de contagios y las críticas por la falta de testeos y pesquisas en la región.

En esta línea, la autoridad regional informó este jueves de 104 nuevos casos y el fallecimiento de 8 personas, jornada en la que además fueron informados 1.251 test de PCR arrojando cumpliéndose por segunda vez con la meta de al menos mil test diarios mandatado por el Ministerio de Salud.

Cabe destacar que Zavando, asumiría labores en la Subsecretaría de Salud, que lidera Paula Daza.

“La doctora Zavando hizo grandes esfuerzos por nuestra región”

Respecto a una evaluación del trabajo de la saliente autoridad, la Intendenta Rebeca Cofré expuso “vemos esta renuncia con algo de tristeza, de mucho reconocimiento. En este tiempo han sido muy intensos estos últimos meses han sido los meses más duros que hemos vivido, cada uno en su propio rol, pero creo que conformamos siempre un equipo que intentamos en miles de reuniones que nos tocó enfrentar para ver cómo lo hacíamos cada día mejor y dar respuesta a aquellas personas que estaban sufriendo, que estaban en momentos complicados y en ese sentido, creo que la doctora Zavando hizo grandes esfuerzos por nuestra región y es por eso que como equipo queremos agradecerle profundamente su trabajo incansable que ha tenido hasta el último minuto”

La jefa regional agregó “Solo desearle mucho éxito, pero por sobre todo que descase porque la hemos visto con mucha atención como ha trabajado y como ha estado pendiente de poder atender todas las necesidades y su trabajo territorial ha sido muy importante”, sostuvo.:

“Creo que esta región, no por falta de liderazgo; pero sí por falta de apoyo, no dio los resultados que se esperaban”

Uno de los que criticó el trabajo de la autoridad sanitaria fue el integrante de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, el diputado (PS) Juan Luis Castro quien calificó la renuncia de la saliente autoridad sanitaria como “la crónica de algo anunciado, porque con el esfuerzo que hizo, que no lo desprecio y no lo dejo de valorar, ella quedó muy sola por el Gobierno que no le proveyó los medios económicos ni humanos para sacar adelante la seremi de salud”, expuso.

El parlamentario agregó “teniendo buena voluntad de querer hacer la tarea, el desafío era de tal magnitud que no tuvo el acompañamiento político y económico del Gobierno Regional, porque sin la colaboración de todas las carteras involucradas en sacar adelante todo el despliegue territorial, es imposible”, reconoció esta vez el diputado integrante de la comisión investigadora Covid19, donde en dos oportunidades fue citada la autoridad sanitaria a fin de dar cuentas del manejo de la pandemia en ésta zona del país.

“La Seremi de Salud y no solo ésta, todas, son muy raquíticas en cuanto a capacidad de personal, económica, en cuanto a capacidad de despliegue, y en la lógica de la pandemia, les tocó a ellos asumir el liderazgo y creo que en el caso de esta región, no por falta de liderazgo, pero si por falta de apoyo; no dio los resultados que se esperaban. Eso es lo que lamento, porque creo que ella intentó hacer todo lo posible, pero no fue posible tener un resultado mejor, porque no tuvo respaldo del Gobierno Regional. Daniela Zavando estuvo muy sola como seremi de salud”, finalizó el jurista.

“Va a continuar su trabajo en la salud pública desde el nivel central”

Respecto a la salida de la Seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando, el diputado (UDI) Javier Macaya expuso “Daniela Zavando ha sido un gran aporte en el momento más difícil en lo sanitario que ha habido en nuestro país y en nuestra región en cien años; y la experiencia de ella como Seremi en el primer Gobierno del Presidente Piñera unido a lo que le tocó enfrentar ahora, han hecho que están mejorando los números y tenemos la pandemia en un mejor momento de lo que estaba hace unas semanas atrás, creo que hacen razonable que pueda haber un recambio. Ella así lo manifestó, han sido meses muy duros en lo laboral y está tomando la decisión voluntaria de renunciar y es respetable”, sostuvo.

No obstante, la autoridad sanitaria no renunciaría para descansar; sino para trasladarse con un cargo hacia el nivel central, comunicó el parlamentario “dentro de las cosas que va a seguir haciendo (Zavando) es seguir contribuyendo en la salud pública, ella fue seremi en la Región Metropolitana, existe una alta valoración de su trabajo y su compromiso desde el nivel central, así que no tengo ninguna duda que ella siga contribuyendo, va a continuar su trabajo en la salud pública desde el nivel central”, concluyó.