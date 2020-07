Alejandra Sepúlveda

Datos basados en informaciones entregadas por el Servicio de Salud O´Higgins

Hemos pasado meses son difíciles desde que se instaló la pandemia del Covid 19 en el país y la enfermedad también llegó a golpear a la región de O´Higgins, tanto así que hoy se encuentran cuatro comunas en cuarentena y se han registrado ya más de 10 mil contagiados.

De ellos, hasta el día 28 de julio del presente año se habían hospitalizado en toda la red de salud, compuestas por entidades públicas y privadas, un total de mil 484 pacientes, y a la fecha han sido dados de alta 902 personas, quienes se han trasformado en un pequeño rayo de esperanza en el futuro, son quienes han sobrevivido a la pandemia gracias a los esfuerzos de diversos actores que componen las atenciones de salud y apoyo de sus familiares.

Este fue el caso de Don José de 76 años quien batalló por 29 días hospitalizado en un recinto de Rengo, donde luego de incluso estar entubado pudo volver a reunirse con su familia.

“Cuando salí –cuenta con voz muy emocionada- pude volver a estar con mi familia. Mi esposa no podía ir al hospital porque ella también estaba con Covid en la casa, fue súper difícil. .. Sé que la atención fue buena aunque nunca vi a un médico porque no me acuerdo de nada, pero ellos llamaban a mi casa para entregarles información de mi estado”, relata el afectado.

Hoy nos cuenta que al tercer día de llegar a su hogar ya podía comenzar a levantarse, a recuperar su vida, describe que gracias a los médicos del hospital pudo volver a caminar. “tenía una tremenda alegría de volver a casa … llegue pidiendo comida al tiro, imagínese 29 días sin comida de mi casa”, quien destaca que Dios le dio otra oportunidad, “imagínese que Dios me eligió a mí para seguir viviendo, cuando esta enfermedad mata hasta gente joven” agregó emocionado.

Don José fue el primer paciente internado en Rengo por Covid 19 y es parte de la gran mayoría de los adultos que ha estado internado, el pudo ganarles la batalla y es un testimonio de esperanza para los familiares de las 248 personas que siguen internadas actualmente en la región.

Según el informe epidemiológico del Minsal entregado el día 28 de julio, la tasa de letalidad de la región era de 1,8%, mientras que la tasa de mortandad acumulada es de 2,2% y pese a que ambas cifras están bajo el promedio regional el número de pacientes fallecidos producto del Covid 19 no es mejor llegando a los 221, de estos e 62% son hombres, lo que muestra que al igual que a nivel nacional, son ellos los que más se han contagiado por el coronavirus y también son los que más han fallecido. Ver nota relacionada publicada a principio de este mes por nuestro medio https://www.elrancaguino.cl/2020/07/13/tienen-una-mayor-tasa-de-fallecimiento-los-hombres-se-han-llevado-la-peor-parte-del-covid-19/.

Otro dato de la región que se asimila a las cifras nacionales es que el 54% de los fallecidos se encuentran entre los 65 y 84 años, lo que se explicaría por la alta incidencia de las llamadas enfermedades bases como hipertensión, diabetes, entre otros.

Además debemos lamentar el fallecimiento de un menor de 14 años de sexo masculino en la región.

LOS QUE HAN SUPERADO ESTA DURA PRUEBA

Pero no todo es mala noticias en la región actualmente son 902 las personas que pese a tener que internarse debido a las complicaciones del a enfermedad, ya han salido adelante y hoy están en sus casas terminando su recuperación.

Felipe de 29 años, es otro afortunado. Según su relato lo más probable que contrajera su enfermedad en el trayecto Rengo-Antofagasta o viceversa, ya que se dedica a labores mineras y debía realizar este trayecto cada 7 días.

Uno de los momentos más duros al estar internados fue ver como moría una persona en la cama continua, “le dio un paro cardiorespiratorio, murió pese a las atenciones en la cama al lado mío, yo estaba sedado o algo parecido, pero fue terrible, estar ahí, enfermo y con miedo”, relató Felipe que pese a su edad la enfermedad afecto de tal manera que después de ser dado de alta el 9 de junio, siguió con molestias, cansancio en piernas y brazos, por varias semanas después.

Felipe es uno de las 58 personas internadas por covid de su rango etario, de hecho según las informaciones del servicio de salud el mayor número de hospitalizados son hombre de entre 29 a 64 años.

Entre los 0-14 años el total de internados son 23, de 15 a 29 son 58 personas y mayores de 65 en adelante el número es de 242. Pero estas cifras más que la edad y condiciones, tienen en común el temor que sintieron al estar hospitalizados sin saber si volverían a ver a sus seres queridos, amigos y familiares. O haber contagiado a sus cercanos sin querer…Hoy cuentan historias de vida, agradecimiento, pero por sobre todo de alegría y esperanza para quienes aún siguen luchando con la pandemia.

Fabio López Aguilera, Director (s) Servicio de Salud O’Higgins

“Ninguna persona que necesitó hospitalización se quedó sin cama”.

Según la autoridad sanitaria la labor que ha realizado el Servicio de Salud O´Higgins en esta pandemia, se podría dividir en tres grandes ámbitos, que han sido el refuerzo de recursos humanos, la complejización de camas, SAMU y gestión de laboratorios. Hemos planificado la respuesta sanitaria desde el mes de febrero, haciendo simulacros, viendo cómo los equipos iban a efectuar las atenciones de salud en los 15 hospitales que componen la Red Asistencial de O´Higgins.

“El incremento de la oferta sanitaria tiene que ver con dos aspectos: la complejización de camas y la generación de camas nuevas. Las camas básicas hospitalarias disminuyeron, porque transformamos la complejización. Partimos la pandemia con 29 camas ventiladas públicas, que correspondía a 3,8 camas por 100 mil habitantes, cifra que era ínfima. Llevamos esa tasa a números similares que plantea la OCDE. Es así como pasamos a 109 camas públicas ventiladas. Para ello se necesitó también la contratación del recurso humano, preparado y capacitado, que nos permitió triplicar esta oferta de camas ventiladas. Con respecto a este aumento de las camas, se generaron dos hospitales de campaña, en Litueche y en El Teniente, además de la implementación de la hospitalización domiciliaria que ha sido muy relevante”. Explicó Fabio López Aguilera, Director (s) Servicio de Salud O’Higgins

“Respecto al SAMU, cuenta con 14 ambulancias, sin embargo, a través de convenios con APS se incrementó este número, para enviar a pacientes con traslado secundario, y ha sido un aporte inconmensurable para los otros tipos de traslados. También se arrendaron dos móviles para apoyar la importante labor del SAMU”. Agregó.

“Finalmente, cabe decir que pudimos estar a la altura de las demandas de la comunidad. Ninguna persona que necesitó hospitalización se quedó sin cama, y si requirió ventilador mecánico, lo tuvo cuando lo necesitó. Este aspecto es muy relevante y nos llena de orgullo. Es más, cuando la región Metropolitana necesitó de nuestro apoyo, lo tuvo, enviando a más de 100 pacientes. Por todo lo antes mencionado, puedo decir que estamos frente a un tremendo trabajo de los equipos de salud, de una voluntad muy grande y de un gran trabajo de todo el sector salud. Estamos muy agradecidos y orgullosos de cómo los funcionarios han respondido ante esta emergencia, y aunque las cifras hoy son alentadoras, no bajaremos los brazos y seguiremos luchando por la salud de nuestra región ante esta pandemia”. Finalizó la autoridad.