Mañana se inicia agosto, y con él se inicia el mes de aniversario de El Rancagüino. Este año esta casa periodística cumple 105 años de existencia, e 15 de agosto que sin duda será distinto. Por primera vez en toda nuestra historia no podremos reunirnos con nuestros lectores y amigos en nuestro taller, por primera vez también en estos días hemos dejado de circular en papel y obligados por las circunstancias estamos solo en formato digital. No cabe sino agradecer a los miles de lectores que a diario nos premian con su preferencia, pese a no tener una edición física hoy más gente que nunca en nuestra historia lee El Rancagüino en este formato digital que hoy tiene en sus manos.

Sin duda que no somos los únicos que estamos viviendo un año distinto, también somos una pyme que trata de sobrevivir en medio de las consecuencias económicas de la pandemia.

Pero de alguna manera virtualmente este 15 de agosto celebraremos nuestro aniversario, a esta celebración ciertamente que estarán invitados todos nuestros, lectores y amigos. Para que al igual que todos los años, pero esta vez de manera digital, cerca del mediodía todos quienes quieran celebrar este cumpleaños puedan ingresar y brindar a la distancia junto a quienes diariamente trabajamos para informar a la región de O´Higgins.

No sabemos que traerá el futuro, ni que extraordinario cambio pueda traer nuevas tecnologías en nuestro quehacer diario, pero estamos seguros que por lo menos por otros 100 años más diariamente estaremos informando sobre el acontecer de nuestra querida región.

Seguramente cuando pueda volver a circular el papel seguirá siendo el vehículo más importante para entregar esta información, creemos que el diario tal como lo conocemos hoy todavía tiene largo tiempo de vida, pero también es cierto que cada vez nuevos formatos van cambiando la forma de informar. Hoy nuestro sitio web ha presentado un explosivo aumento en sus visitantes, con orgullo podemos decir que unas 200 mil personas diariamente se informan a través de nuestro sitio web www.elrancaguino.cl o leen el diario en su versión papel digital. Muchos de esos lectores son coterráneos que por diversos motivos ya no viven en la zona pero se interesan por lo que sucede en su tierra. A lo que hay que sumar los cerca de 85 mil seguidores que tenemos en redes sociales.

En suma El Rancagüino a sus 105 años aún es un diario joven, dinámico que cada vez se esfuerza en presentar de la mejor manera posible todo el acontecer local.

Luis Fernando González V

Sub Director