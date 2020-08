La Intendencia de O’Higgins decretó Alerta Ambiental para la jornada de este domingo 02 de agosto. La medida, que es la séptima que se decreta durante este año, rige entre las 0:00 y 24:00 horas en las 17 comunas del Valle Central de O’Higgins.

La declaración de la alerta ambiental implica que este domingo no se deben encender los calefactores a leña que no cuenten con la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y la prohibición de realizar actividades deportivas al aire libre.

La Intendenta Rebeca Cofré señaló que “estamos enfrentando una crisis sanitaria en que como región comenzamos a ver mejores números, y como Gobierno estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por el resguardo de la salud de la ciudadanía, pero esto no nos debe llevar al relajo y debemos seguir haciendo nuestro máximo esfuerzo, y eso es trabajo de nosotros como autoridades y de cada una de las personas en forma individual. Tener un buen aire es tarea de todos, y en eso debemos hacer un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, por eso reiteramos el llamado a respetar las medidas”, dijo la Intendenta de O’Higgins.

El Seremi del Medio Ambiente, Rodrigo Lagos, señaló que “la calidad del aire presentó índices altos que nos llevan a tener que declarar la medida de alerta ambiental. Solicitamos a las personas que cumplan y respeten las medidas (…) Insistir con la utilización de sistemas de calefacción distintos a la leña, por su salud, la de su familia y la de todos», afirmó el Seremi Rodrigo Lagos.

Las 17 comunas que conforman la Zona Saturada por material particulado respirable MP 10 son: Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

Las medidas contempladas para la jornada de este domingo son:

-Los calefactores que se utilicen deben contar con el sello de certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

-Se prohíbe la realización de actividades deportivas al aire libre.