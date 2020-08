Fernando Ávila Figueroa.

Para muchos, viajar a Pichilemu es sinónimo de placer y descanso, obviamente cuando la situación sanitaria lo permitía, muchos decidían viajar hasta el principal balneario de la región para descansar y olvidarse de la rutina, pero hay también que destacar que sobre todo en época estival, o fines de semana largo, ingresar a la comuna es una verdadera odisea, esto por el tiempo y el atochamiento vehicular que se produce al salir o entrar por el principal acceso a Pichilemu.

Es por ello que el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, explicó que conocidos los problemas que se crean para entrar y salir de la comuna, en particular en temporada alta, están trabajado durante años en poder contar con los terrenos que antiguamente pertenecieron a la línea férrea, de propiedad de Ferrocarriles, con el fin de planificar en ese tramo de terreno un segundo acceso a la comuna.

Fue así como se realizó la modificación al Plano Regulador de la comuna, lo que según el alcalde es un paso fundamental para lograr este anhelo, ya que si no se tuviera modificado, sería imposible construir una vía en esta franja de terreno, paso inicial para seguir con los futuros planes que son expropiar terrenos, planificar y construir.

Se trata del tramo que une el sector de Puente Negro, donde está el acceso a la comuna, hasta una calle que va paralela a la laguna de Petrel y que confluye en la antigua estación de ferrocarriles. Esto va a permitir la unión del sector de Puente Negro, con la costanera por una vía alternativa a la que normalmente utiliza la gente para ingresar a Pichilemu.

El alcalde adujo que este trabajo aún no tiene una inversión presupuestada, pero si se está en conversaciones con Ferrocarriles, específicamente con parte de su directorio, con el fin de poder lograr un acuerdo para expropiar estos terrenos. Córdova indicó que es un tema que se está conversando de manera inicial, pero con este paso que se dio se establece que estos terrenos sólo pueden ser utilizados para la construcción del acceso, mientras que el resto de los terrenos podrán ser utilizados para construir áreas verdes e instalaciones deportivas. “El destino ya está súper claro en el plan regulador y no puede ser otro salvo lo que expresa el plan regulador, “dijo el alcalde, quien agregó que tiempo para estas obras aún no están establecidas, pero a partir del 2021se pretende tener un cronograma de trabajo para analizar temas como la expropiación y planificación.