Gisella Abarca

Un efusivo llamado a ‘no bajar la guardia’ fue el que realizó el jefe de la Defensa del Estado en O’Higgins, general Jorge Jacque la mañana de este miércoles “hemos visto que continuamos en cuarentena territorial –Rancagua, Machalí, Graneros y Rengo- bajo ese criterio hemos estado observando, controlando, y fiscalizando particularmente el centro de Rancagua donde hemos visto un relajo”, expuso.

En esta línea el general Jacque agregó “hoy hemos hecho una reorganización de las fuerzas y junto con todos los miembros de Ejército, Carabineros, PDI, y los fiscalizadores de la municipalidad de Rancagua hemos estado fiscalizando, porque hemos visto un relajo de la población”, subrayó

Y es que por instructivo, las personas que se encuentran en comunas con cuarentena –Rancagua, Machalí, Graneros y Rengo- puede optar hasta dos permisos temporales individuales; sin embargo, recordó el uniformado “el concepto es, si es necesario. Hoy vinimos a fiscalizar, a controlar, porque hemos visto que la población se ha relajado. El llamado es junto con todas las medidas que hemos fiscalizado, es decirles que no bajen la guardia indistintamente en qué paso se encuentre su comuna. No baje la guardia, no se relaje, porque de la cuarentena para pasar al paso Transición y después Preparación salimos todos juntos y usted es el principal responsable para que esto se ejecute”, subrayó el general Jacque.

Mientras la Intendenta Rebeca Cofré apoyó las palabras del General diciendo “entrego todo mi respaldo a las medidas que se han implementado y que se van a mantener. Insistir en el llamado a la ciudadanía particularmente en las comunas que se encuentran en cuarentena. De nosotros depende que podamos salir exitosos de la situación en la que estamos”.

Consultado el general sobre si al mismo tiempo habría existido un “relajo en el control”, el jefe de la Defensa Nacional aseguró que no, pero sin embargo reconoció que hoy con las mismas fuerzas hay una extensión territorial más amplia que controlar. “No esperen que lo controlen, haga usted lo que tiene que hacer”, señaló el general.

SOLO 50 NUEVOS CASOS

Las cifras de contagio tienden a la baja donde este martes fueron informados 50 nuevos contagios de covid-19 en la región, donde los nuevos casos por comuna son 20 de Rancagua, 7 de San Fernando, 3 de Graneros, 3 de Peumo, 3 de Santa Cruz, 2 de Chimbarongo, 2 de Coltauco, 2 de San Vicente, un caso en Coinco, Doñihue, Litueche, Machalí, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco y Rengo, acumulando en El Libertador 10.918 casos totales a la fecha.

Respecto de la toma de muestras, la jefa de la unidad de Epidemiologia de la Seremi de Salud, Rosa Madrid informó que “la región ha alcanzado casi 45 mil muestras de PCR tomadas, específicamente 44.984. Solo en las últimas 24 horas se han tomado 856 muestras”.

Mientras que comunicó que a nivel regional “964 se mantienen con patología activa, lo que quiere decir que esas personas todavía se encuentran en un periodo que podrían estar transmitiendo la enfermedad”, por lo que llamó también a los vecinos a mantenerse en sus casas “evitar salir al máximo y en la medida que todos colaboremos, esto va a poder ir disminuyendo”, expuso Madrid en el momento que informó que en Rancagua existen 173 personas con patología activa, Machalí 41, Graneros 16 y Rengo 47.

Respecto a la oscilación en los números, la representante de la Seremi de Salud explicó que “hay varias cosas que uno tiene que mirar en conjunto, no solamente el número total. Por ejemplo, si estamos hablando de 50 casos con 856 muestras, con una positividad baja, eso nos está diciendo que efectivamente vamos a la mejoría, porque el número de personas que está adquiriendo la patología es menos”.

Rosa Madrid agregó que respecto a las oscilaciones en las cifras es “porque ha habido ciertas estrategias que se han ido implementando, ya no solamente estamos hablando de los casos que se pesquisan como sospecha porque empiezan con signos y síntomas; se está yendo a buscar al territorio implementado toda la estrategia de Testeo Trazabilidad y Aislamiento en un marco de una búsqueda activa. No es decir ya no tenemos casos, tenemos que demostrar que ya no hay casos y eso se va a demostrar con los casos que se presentan en los establecimientos, y con los casos que se están buscando en aquellos territorios donde se están determinando una mayor cantidad de casos”, expuso la representante de la Seremi de Salud.

Respecto a un nuevo nombre para un titular en la Seremi de Salud para O’Higgins, la intendenta Rebeca Cofré comunicó “espero poder contarles a lo mejor mañana (miércoles) hoy tenemos reunión con Interior, así que vamos a conversar sobre el tema”.

NO HA EXISTIDO CIRCULACION DE VIRUS ESTACIONALES

Respecto a circulación de enfermedades estacionales, el director(s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López indicó que “ha estado bajísima. El distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos, ha hecho que sea prácticamente nula la circulación de virus estacionales como el sincicial, la influenza y la masiva vacunación ha hecho que tengamos una circulación cero de virus que tenemos a lo largo del año y que a estas alturas nos han tenido bien complicado en los servicios de urgencia sobre todo y no se ha confirmado el peor de los temores que se tenían en marzo que se superpusieran el Covid y los virus estacionales”.