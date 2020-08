Vivimos tiempo tremendamente complejos y desafiantes. ¿Qué duda cabe? Sumado a la crisis social y a la pandemia sanitaria, ha venido a sumarse una fragilidad económica que afecta especialmente a los sectores medios y a los grupos vulnerables.

El primer desafío a partir de esto es tomar realmente conciencia de la situación. Solo así entenderemos que no es momento para improvisaciones, aventuras o demagogia. Es cierto: es indispensable empatizar con el drama que están padeciendo muchas familias en nuestra región y en Chile. Pero al mismo tiempo, debemos ser cautos, realistas y responsables. Solo con cautela entenderemos que la pandemia sanitaria será impredecible mientras no haya una vacuna debidamente probada. Solo con realismo entenderemos que los recursos del Estado son limitados, y que administrarlos bien es un imperativo de justicia y sustentabilidad. Solo con responsabilidad evitaremos jugar con las expectativas de las personas y podremos enfrentar la dificultad con sentido de futuro y solidaridad.

El segundo desafío consiste en percibir que la situación en la que estamos no es solamente tarea del Estado, sino de la sociedad civil completa. ¿A qué me refiero? A que no saldremos de esto, si las empresas no cuidan a sus trabajadores, los padres a sus hijos y las personas a sus conductas cotidianas. No existe ningún país del mundo capaz de sostenerse en el tiempo mediante transferencias directas y gasto público sostenido –menos todavía, si se financia con deuda. Entonces, si no podemos todos de nuestra parte cumpliendo las medidas sanitarias y contribuyendo a un retorno “paso a paso”, entonces estaremos día a día dilapidando el porvenir del país.

Y el tercer desafío, es el de la corresponsabilidad solidaria: cada uno desde su vereda debe disponer todos los esfuerzos que disponga para colaborar con los demás. Los que puedan colaborar con recursos, que lo hagan. Los que puedan entregar sus talentos y capacidades profesionales –asesorando a las personas en su postulación a beneficios estatales, apadrinando PyMes, colaborando en la formación de los niños y un largo etcétera–, que dediquen todo el tiempo que puedan. Los que –con el debido resguardo– puedan hacer operativos sociales, ¡qué lo hagan! Hoy más que nunca hay que salir de la comodidad de la queja, y pasar al compromiso de la acción.

Levantar O’Higgins supone conciencia de lo que está sucediendo, autocuidado y corresponsabilidad. Al final del día, depende de nosotros.

DIEGO SCHALPER SEPÚLVEDA, DIPUTADO DEL DISTRITO 15 – REGIÓN DE O’HIGGINS.