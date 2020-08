Los puntales de la economía de nuestra región son la minería, la agricultura y el turismo. Al menos así lo define la estrategia de innovación de nuestra región.

Precisamente la industria del turismo ha sido una de las más golpeadas por las consecuencias económicas de esta pandemia, el turismo no se puede teletrabajar. El pasajero va o no va al destino, así las cosas hace 5 meses, de la noche a la mañana, miles de pequeñas y medianas empresas se vieron forzadas a cerrar sus puertas. Se han destruido miles de empleos y si algunos tenían alguna posibilidad de sobrevivir, entraron en la “lista negra” de negocios de altísimo riesgo para los bancos.

En el sector ya solo piensan en el próximo verano y en cómo garantizar la seguridad sanitaria es un factor clave, como también la capacidad de adaptación e innovación frente a un mercado que presentará nuevos hábitos de consumo, y planteará nuevas exigencias que estimularán ajustes, como también tendrán nuevos deberes para garantizar la sostenibilidad de la actividad. Veremos con frecuencia el uso de mascarillas, principalmente en el transporte y alojamiento, se fortalecerán los medios de pago electrónicos y habrá que implementar nuevas prácticas de chequeo en los hoteles, al mismo tiempo que es poco probable que tanto nosotros salgamos al extranjero como que visitantes de otros países lleguen a nuestras tierras, por lo que toda reactivación del sector al menos en una primera etapa será local. Chilenos conociendo las riquezas de nuestro país, cuando se pueda descansar de estos tensos días. Y también como se pueda, porque seguramente no será mucho el presupuesto que podamos destinar a este necesario descanso. Pero lo cierto es que las personas no dejarán de viajar y tan pronto se empiece a facilitar la conectividad, los turistas comenzarán a analizar qué destinos representan mayor confianza. Para eso hay que estar preparados, adaptarse y antes que todo disponer de los recursos para hacerlo y adaptarse no solo a las condiciones sanitarias sino económicas de los turistas.

En este sentido es importante entender que el turismo es un sector que genera empleo, que estimula el desarrollo de las regiones cuya infraestructura ya está creada. Pero para adaptarse se necesitan recursos y lamentablemente, gran parte de las empresas del sector no tiene acceso a créditos Fogape, debido a la evaluación de riesgo hecha por los bancos.

Por lo mismo, el Gobierno debe atender a esta particularidad y diseñar un crédito especial para el turismo, con condiciones muy flexibles y tomando como base las ventas actualizadas de los últimos tres años para su evaluación, a tasa de interés igual a cero y un plazo de gracia de 24 meses, con servicio a la deuda a 60 meses, como han planteado los mismos dirigentes gremiales.

Luis Fernando González V.}

Sub Director