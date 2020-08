A través de un proyecto levantado por la municipalidad, y postulado y adjudicado al Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública 2019, por un monto de $241.765.000, se concretó la mejora de patios en pisos, revestimiento de aulas de primer nivel, cambio de piso y cielo, además de la optimización en servicios higiénicos en la emblemática escuela municipal María Villalobos Arteaga de Olivar.

La alcaldesa de la comuna, Práxedes Pérez Aránguiz, destacó que “el termino de las obras representa el cumplimiento de una promesa que le hicimos a la comunidad educativa de este establecimiento. No más patios inundados, no más accidentes completamente evitables, no más pasillos oscuros”.

En la misma línea, la edil agradeció “al arquitecto a cargo de este proyecto, los profesionales a cargo de la inspección y recepción de las obras y a la empresa responsable de la construcción”.

“El establecimiento hoy ofrece salas con otro nivel de confort, acorde a las nuevas tecnologías en construcción. Esperamos que para la comunidad educativa sea una grata sorpresa volver en algún momento y encontrarse con espacios completamente renovados”, indicó la alcaldesa de Olivar.

Finalmente, la edil señaló que “se han llevado a cabo intervenciones en todos los establecimientos municipales de la comuna –la mayoría con fondos públicos-, esto con la idea de ir mejorando el espacio donde estudian y desarrollan actividades nuestros niños y jóvenes y seguiremos trabajando y buscando fondos para abordar las nuevas necesidades”.