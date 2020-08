Fernando Ávila Figueroa

El alcalde de la comuna de Doñihue, Boris Acuña, recientemente fue elegido como Presidente de la Asociación de Municipios de la Región de O’Higgins. Aseguró que se han hecho cargo de una situación compleja por la que pasan los municipios, teniendo en cuenta que los califica como “la primera línea” por el trabajo que realizan con la población respecto a la pandemia.

Acuña indicó que son los municipios los que están permanentemente en contacto con las comunidades, por lo que el trabajo es difícil, pero hasta el momento cree que los equipos de salud han estado al altura de lo que la población ha pedido, con complicaciones económicas que se presentan, pero que trabajan de manera coordina con la autoridades regionales, lo que les permitiría seguir trabajando con esperanzan ante la situación tan difícil.

Para el alcalde de Doñihue, independiente de las diferencias que se dan respecto a la asignación de recursos hacia municipios, las que cree pueden ser injustas, actualmente existe un grado de autonomía y de coordinación para hacerse cargo de temas tan importantes como la trazabilidad de la pandemia, trabajo que aduce se estaba haciendo con los recursos municipales y de manera autónoma, sin embargo reconoce que en la actualidad ya tienen asignados recursos y las atribuciones para pesquisar no solo de las personas que llegan hacia ellos, sino que también para ir en busca de personas a sus casas, con el fin de que no se expongan ellos y expongan a contagios al resto de la población. Es así como los equipos se están conformando en cada una de las comunas, trabajo que en su momento lo calificó como voluntario.

Respecto al retorno de los estudiantes a clases, cree que no se debe ser tan drástico al indicar que este año ya no habrá retorno, eso debido a que si bien hoy en día y tampoco al mediano plazo no están dadas las condiciones para un retorno, es una tema que se debe evaluar de acuerdo a la condiciones.

Informó que han tenido reuniones con el seremi de Educación, quien les ha indicado que las comunidades de cada una de los colegios podrán retornar a clases siempre y cuando se den todas la condiciones que correspondan para los niños y niñas. “En este momento me atrevería a decir que no están dadas la condiciones para el retorno a clases en ninguna comuna de la región”, dijo Boris Acuña.