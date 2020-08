Gisella Abarca

Luego de seis semanas en cuarentena, las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros dejan el confinamiento y pasarán a la etapa de Transición contemplada por el Plan Paso a Paso, en virtud de la mejoría que han registrado en los índices asociados al coronavirus, así lo informó este miércoles el Ministro de Salud, Enrique Paris en el reporte nacional de Covid 19 en que dio cuenta de novedades respecto a la materia para varias ciudades del país.

“Pasan a transición, mejoran desde el punto de vista del manejo epidemiológico de la pandemia, pasan a transición en la región de O’Higgins, las ciudades de Rancagua, Machalí y Graneros”, expuso el titular de la cartera.

El secretario de Estado informó que los cambios anunciados “se establecen desde el lunes 10, a las 05: am, por lo tanto, hay tiempo para prepararse y tomar las medidas adecuadas para avanzar de la mejor manera posible”, expuso el Dr. Paris.

En tanto, Rengo se mantiene en la medida instruida por la autoridad hasta bajar aún más la curva de contagios, informó el gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe “en nuestra región salen de cuarentena las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros, esto a partir de las 05:00 horas, del lunes 10 de agosto y pasan a etapa segunda de transición. La comuna de Rengo, en tanto, se mantiene en la medida de cuarentena”, expuso la autoridad provincial.

ETAPA DE TRANSICIÓN

La etapa de Transición, se trata de la segunda etapa del Plan Paso a Paso, y, entre sus características más importantes se encuentra que se levanta la cuarentena en los días de semana, además de la autorización para el funcionamiento de una parte del comercio no esencial.

“Esto significa que las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros, se permite el desplazamiento de lunes a viernes, en tanto, los sábados, domingos y festivos se mantiene la medida de cuarentena, de igual manera se mantiene el toque de queda, así como la prohibición de traslado a segunda vivienda”, informó el Gobernador de Cachapoal.

Esto quiere decir que de lunes a viernes no serán necesarios permisos para salir, podrán abrirse negocios no esenciales; pero cines y teatros continúan cerrados, mientras que restaurantes solo podrán vender como delibery. Asimismo se mantiene el toque de queda a partir de las 22:00 horas todos los días y la medida de cuarentena se mantiene los fines de semana y festivos. (Ver recuadro)

Cabe destacar que este miércoles la Región de O´Higgins presentó 67 nuevos contagios de Covid 19 donde Rancagua tuvo 15 nuevos casos, San Fernando 13 casos, Pichidegua 9 casos, Rengo 7 casos, Coltauco 4 casos, Doñihue 3 casos, Chépica 2 casos, Graneros 2 casos, Machalí 2 casos, Requínoa 2 casos, San Vicente 2 casos, un caso tuvo Codegua, Coinco, Lolol, Santa Cruz, otras regiones un caso y un caso sin notificar.

La Jefa de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud de O’Higgins Rosa Madrid, informó que en la zona la positividad alcanza un 10,1%, mientras que en las últimas 24 horas fueron tomados más de 600 PCR “en la región se han tomado 45.625 muestras de PCR tomadas, de ellas solo ayer (martes) se tomaron 641 muestras”. Destacó que los casos activos para la región son 725, Rancagua cuenta con 181 casos activos, Machalí 44, Graneros 17 y Rengo con 46 casos activo.

La autoridad llamó al autocuidado respecto al levantamiento de las cuarentenas para las tres comunas de la conurbación en Cachapoal “todos estos cambios que se producen respecto al paso que se está avanzando, tiene que ser tomado con responsabilidad, con autocuidado y con conciencia de cada uno de los ciudadanos de nuestra región”, indicó Madrid, en el momento en que explicó que algunos de los parámetros para indicar desconfinamiento.

“Los criterios para ir avanzando de fase, no solo tienen que ver con la tasa de personas activas que es un buen parámetro como para saber quiénes están en etapa de transmisión; sino también con la cantidad de personas hospitalizadas, índice de uso de camas, factores sociosaniarios, sociales, es un conjunto de medidas que se analiza en conjunto con otros ministerio y autoridades como para entender si hay un paso”, detalló la jefa de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud de O’Higgins.

¿QUÉ IMPLICA LA ETAPA DE TRANSICIÓN?

Se mantiene la cuarentena los sábados, domingos y festivos.

Desplazamiento permitido durante los días de semana (lunes a viernes).

Cumplimiento del Toque de Queda desde las 22:00 horas,

Cumplimiento de aduanas y cordones sanitarios.

Cuarentena obligatoria para mayores de 75 años, pero pueden salir a caminar lunes, jueves, y sábados por 60 minutos.

Prohibición de funcionamiento de Clubes y Centros de día de Adulto Mayores.

Prohibición de funcionamiento de cines, teatros y lugares análogos.

Prohibición de atención de público en restaurantes y cafés.

Prohibición de funcionamiento de pubs, discotecas y análogos.

Prohibición de funcionamiento de gimnasios abiertos al público.

Actividades deportivas permitidas en parques urbanos, áreas silvestres protegidas y similares, y lugares abiertos de libre acceso al público. Deportes colectivos con máximo 10 personas. Sin público.

Eventos, actividades sociales y recreativas permitidas con máximo 5 personas en lugares cerrados (adicionales a quienes viven en la misma residencia) y 10 personas en lugares abiertos.

Cuarentena y prohibición de visitas de Centros SENAME y ELEAM.

Suspensión de clases presenciales de establecimientos educacionales.

Alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia

“La gente necesitaba salir a trabajar”

Respecto al levantamiento de cuarentena para la comuna de Machalí, el alcalde José Miguel Urritia sostuvo “el lunes a las 05 de la mañana salimos de la cuarentena, es muy buena noticia porque tenemos que ir de a poco volviendo a la normalidad y el programa que tiene el gobierno de volver paso a paso es fundamental, porque la gente necesitaba salir a trabajar, hay mucha gente que estaba en cuarentena y se desarrollaba en la construcción, también en jardines, las nanas que se desempeñaban en casas no podían salir, entonces esto del Paso a Paso es muy importante porque la idea es no seguirnos contagiando y que la gente se siga cuidando, esto no significa que podamos hacer de todo durante la semana y debemos tomar todas las medidas necesarias para que la gente se pueda cuidar y no siga contagiándose”, finalizó.

Alcalde de Graneros, Claudio Segovia:

“El desafío es no volvernos locos y ser responsables”

Una muy buena noticia recibió la comunidad de Graneros, luego que el Ministerio de Salud en su cuenta diaria de este martes confirmara que avanza a la etapa de transición.

A contar del lunes 10, desde las 5:00 AM, la ciudadanía podrá transitar libremente, respetando el toque de queda que sigue vigente. “Y la cuarentena se mantiene los fines de semana, así que el llamado es no volverse locos y ser responsables. Es un buen y positivo paso, pero si nos relajamos regresaremos a fojas cero y nadie quiere eso”, señaló el alcalde de Graneros Claudio Segovia.

El edil, se manifestó contento por el comercio local, “que podrá reabrir sus puertas. Ellos vienen muy castigados desde el estallido social y la cuarentena los encontró cuando recién estaban retomando fuerza. Pero vuelvo a insistir, solo dependerá de nosotros avanzar a la fase 3 y no regresar a la 1, que implicar regresar al encierro de nuestros hogares”.

Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto:

“Esperamos que sea con responsabilidad”

Desde este lunes a las 05:00 am Rancagua avanza a la etapa de transición, lo que el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto toma con alegría pero llamado a la responsabilidad de la personas “este es un respiro importante, necesario en que nos alegramos especialmente por las personas que viven con el ingreso del día a día que lo han pasado muy pero muy mal durante esta época y esperamos que sea con responsabilidad, pero lo importante y el llamado principal es que no haya una salida diaria a comprar cosas que de repente se pueden comprar de una sola vez para la semana”.

Colegio Médico de Rancagua llama al autocuidado

“Es muy probable un rebrote”

La Directiva del Colegio Médico de Rancagua hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la guardia frente a la tendencia de bajos contagios informados en los últimos reportes regionales y son enfáticos en continuar con el autocuidado y el cumplimiento de los protocolos básicos.

Y es que dar un nuevo paso en el plan de desconfinamiento del gobierno, como lo es la transición; para la Directiva del Colegio Médico Rancagua “debe acompañarse de un basal adecuado de muestras diarias, la que habla de mil muestras cada día, la búsqueda oportuna y eficaz de casos”.

Para los galenos, si bien la apertura es limitada y controlada en el aforo, “es indispensable cumplir con las indicaciones a fin de poder avanzar paulatinamente, situación que aporta un respiro a la salud mental de la ciudadanía que haya cumplido ordenadamente estas semanas de confinamiento”.

Agregan “la pandemia aún no ha sido controlada en nuestro país; por lo tanto, es muy probable un rebrote y las consecuencias que eso acarreará serán muy negativas”, comentan los médicos de la Directiva del Colmed Rancagua.

Finalizan diciendo “Europa nos lleva la delantera y en estas últimas semanas lamentablemente han debido volver al confinamiento por rebrote en casi todas las ciudades, demostrando que es muy temprano el querer regresar a una nueva normalidad con apertura total”.

PLAN PASO A PASO

El programa liderado por el Ministerio de Salud busca ir logrando el desconfinamiento de las ciudades en medio de la lucha al brote al coronavirus. Es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular.

La iniciativa, que se activó el 19 de julio, tiene como objetivo retomar las diferentes actividades en los distintos territorios, bajo mediciones específicas que permitirán avanzar o retroceder en esta reapertura que será de manera gradual; y para pasar desde una etapa a otra, las regiones y comunas del país tendrán que cumplir determinados criterios sanitarios, tales como, una mejoría en los indicadores epidemiológicos, situación de la red asistencial y trazabilidad.

El plan cuenta de cinco fases: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada, con restricciones y obligaciones específicas.

Cuarentena: Movilidad limitada para reducir al mínimo la interacción y propagación del virus.

Transición: Disminuye el grado de confinamiento. Evita la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio.

Preparación: Se levanta la cuarentena para la población general (excepto grupos de riesgo).

Apertura inicial: Retomar ciertas actividades de menor riesgo de contagio y minimizando aglomeraciones.

Apertura avanzada: Se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase anterior, siempre con las medidas de autocuidado.

Estos cinco pasos van a ir variando de acuerdo al comportamiento de los habitantes de cada comuna, por lo que podría ir avanzado o retrocediendo de la etapa 1 a la 5, de acuerdo a los indicadores epidemiológicos sobre el brote de la enfermedad.