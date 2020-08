Más allá de las diferentes miradas que se pueda tener del proceso, no se puede desconocer que los números han ido mejorando en nuestra región, especialmente en Rancagua. Tal vez una semana más de confinamiento podría haber sido necesaria, pero no mucho más.

Lo cierto es que Rancagua, Machalí y Graneros desde este lunes salen de la cuarentena entrando a una nueva fase del denominado programa paso a paso, pero estamos lejos de volver a la normalidad tal como la conocíamos hasta febrero. Los cines y teatros permanecerán cerrados, asimismo los restaurantes no podrán atender público en sus instalaciones y otras tantas restricciones que se mantienen vigentes, es que el coronavirus no ha sido superado, sigue y seguirá presenten entre nosotros, por lo que las medidas que tomemos de autocuidado siguen siendo fundamentales con tal de mantener ciertos grados de libertad y no tener que volver a confinamiento, el que de todas maneras se mantiene los fines de semana y festivos.

Al mismo tiempo se hace urgente que se nombre luego, ojala hoy mismo, a quien deberá asumir el liderazgo sanitario en esta nueva etapa que comenzaremos a vivir, al nuevo o nueva seremi de salud, que deberá rápidamente tomar las riendas de esta pandemia y apurar aún más el proceso de búsqueda activa y de trazabilidad con tal de mantener más menos controlada a la pandemia y no vaya ser que esta apertura parcial signifique una gran pérdida de vidas.

Con todo la responsabilidad individual, y el distanciamiento social siguen siendo las más efectivas armas en esta pandemia.

Luis Fernando González V.