Como parte de las celebraciones del Día del Minero, Codelco División El Teniente, inició este viernes una campaña de testeo para detectar presencia de Covid1-9 en la Región de O’Higgins. La iniciativa partió con la toma de muestras gratuitas en el terminar Rodoviario de Rancagua en las que participaron alcalde de la ciudad, Eduardo Soto, el Seremi de Minería, Manuel Cuadra, y el gerente de Sustentabilidad de División El Teniente, Oscar Leal Choque.

La cuprífera comprometió realizar 80 muestras diarias, 4 días a la semana (con kit de toma de muestra y procesamiento en equipo PCR en Hospital Clínico FUSAT). Además, se sumarán 100 muestras diarias, 2 días a la semana, con el equipo Corona Móvil de FUSAT que recorrerá la región tomando exámenes.

Óscar Leal, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de El Teniente, contó que “nos pusimos de acuerdo con la municipalidad y el Servicio de Salud para emprender esta campaña porque entendemos que el cuidado nuestro como faena minera no solo se limita a los trabajadores en la mina, sino que también a la gente que nos recibe todos los días. El Teniente es una operación de la zona, de Rancagua, Machalí, Coya, Olivar, entre otros sectores, y nos importa la salud de la comunidad. Tenemos que hacer más testeo para controlar el virus y para ello nos coordinamos con las autoridades”.

A un paso de entrar en la fase de Transición, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, recordó que “es más importante que nunca realizar test PCR. Queremos dar la señal de que no hemos vencido nada, solo hemos pasado al estado siguiente. Queremos agradecer a la División El Teniente porque esta campaña nos permite realizar exámenes en distintos sectores y tener un diagnóstico mucho más certero. Este lugar, el Rodoviario, en el que confluyen personas de distintas comunas, es el mejor lugar para iniciar el operativo”.

El Seremi de Minería, Manuel Cuadra, destacó el aporte de El Teniente. “Es muy importante que la empresa pueda contribuir con esta campaña de búsqueda activa de contagiados porque ayuda a encontrar de forma efectiva a quienes estén transmitiendo el coronavirus. Es una contribución relevante de Codelco porque el combate contra la pandemia nos compete a todos: empresas, autoridades y ciudadanía”.

Este aporte se suma a la entrega del hospital de campaña El Teniente, la entrega de un PCR para el testeo en Hospital FUSAT, la entrega de 12 ventiladores no invasivos, la sanitización de 50 mil viviendas y la entrega de elementos de protección personal para los trabajadores de salud y la comunidad.

VECINOS VALORAN LA INCIATIVA

Eduardo Fernández:

“Me realicé el test. Fue un trabajo muy ejecutivo y bien hecho en medio de esta situación provocada por el Covid. Es una iniciativa positiva para evitar sumar más casos en Rancagua”.

Danitza Morán:

“Es una opción muy accesible para todas las personas que no tienen dinero para hacerse un test PCR. Además, trabajo acá y tampoco hay tiempo para ir a hacerse el examen a otro lugar.

Hugo César Vargas:

“Trabajo en el rodoviario y aproveché de hacerme el test de forma preventiva. Ojalá choferes y otras personas que están acá aprovecharan la oportunidad”.

María Eugenia Moreno:

“Vine a tomar locomoción y vi esta opción. He estado con dolores lumbares y pasé para saber si tengo Covid o no. Los resultados me los informarán en 72 horas telefónicamente”.