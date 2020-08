Hace justamente más de 100 años, el domingo 15 de agosto de 1915, la gente que salía de la misa de 11 de la Iglesia Parroquial, en la Plaza de los Héroes de Rancagua, escuchó con curiosidad los tímidos gritos de unos pequeños e improvisados suplementeros que voceaban: ¡”La Semana”!…

Varios caballeros abrieron sus abrigos y sacaron del bolsillo del chaleco una moneda de diez centavos para adquirir el periódico que, en el ambiente pueblerino, constituía una novedad.

Se trataba de una modesta hoja, de cuatro páginas, pero de una presentación diferente a la que estaban acostumbrados a ver en los periódicos provincianos. Bien impreso, con lecturas atrayentes, con varias noticias locales, nacionales y extranjeras, y la promesa de ir mejorando en sus próximas ediciones.

En la primera página traía un Editorial titulado “Saludo y Programa”, que comenzaba con algunas frases que a muchos les sonaron, quizás, como un tanto pretenciosas:

“Sentimos que nos llamaban y acudimos. Pero, aunque seguros de llenar un vacío existente, no creemos que, sin sacrificios, podamos quedar, ipso facto, cómodamente embutidos en un hueco hecho para nosotros.

“Sabemos que es duro comenzar, por eso nos hemos armado con la mejor coraza de todos los tiempos: el valor. Y para imitar a los caballeros de los tiempos fenecidos, hemos jurado, antes de la batalla, eterna fe a nuestra Dulcinea. Lo es para nosotros la tierra querida en la cual tenemos empeño e interés en vivir, la Patria, nuestra ciudad, nuestra Provincia”…

EL NOVEL PERIODISTA

Satisfecha la curiosidad de los primeros lectores ante el contenido del nuevo periódico, comenzaron los comentarios en los círculos de amigos, en las instituciones, en los hogares, en los clubes políticos… En estos últimos, se escudriñaban las palabras tratando de encontrar, entre líneas, ya que no en forma explícita, la ideología política del que escribía. No la encontraron, y pareció extraño, porque no se concebía la existencia de un periódico independiente, sin una determinada tendencia partidista y sin el apoyo financiero de un Partido Político.

Surgió entones una nueva curiosidad: la de conocer al novel periodista que surgía en Rancagua. Fue fácil: se le encontraba a cada paso en las calles, en la plaza, en el correo, en Independencia, en las instituciones, en los negocios, haciendo preguntas donde quiera que ocurriera un acontecimiento de cualquier índole, pero digno de ser divulgado.

Miguel González Navarro era un joven netamente rancagüino, muy delgado, que vestía con cierta elegancia sus trajes parisienses, sombreo hongo inglés y un liviano bastón en la mano. Había llegado pocos meses antes de Europa, en donde había permanecido los últimos años: en España, Inglaterra y Francia, hasta el estallido de la Gran Guerra en 1814. En este último país trabajaba en la revista “Paris Select”.

Lo conocían muchos de sus compañeros estudiantes de la Escuela Superior Número 1 y sabían que se había alejado de Rancagua en 1905, para estudiar en la Escuela Normal “Abelardo Nuñez” , en donde obtuvo el título de Profesor y en un Instituto el de Contador. Toda su familia vivía en Rancagua y él con su madre y hermana, en la calle Zañartu. Tenía 26 años de edad.

LA PEQUEÑA OFICINA

Las oficinas del periódico estaban en la calle Independencia 519, en una antigua casa colonial, de un piso, en donde instaló un mesón de recepción, su pequeña oficina y comenzó, al fondo, a instalar un modesto taller de imprenta.

Así nació la Empresa Periodística, que en este 15 de agosto cumplirá 105 años desde su nacimiento.