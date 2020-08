Por: Paulina Jiménez, Fonoaudiología Unab

Como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo hemos tenido que ir acelerando a pasos agigantados un cambio en la forma de relacionarnos como profesionales con los pacientes que quizás en condiciones tradicionales habríamos adoptado en varios años: la tele-rehabilitación. Esta modalidad de atención no es nueva, pero no estaba masificada como hemos visto durante los últimos seis meses, en donde todos los profesionales de la rehabilitación hemos tenido que ir aprendiendo este mecanismo de trabajo para aplicarlo con nuestros usuarios de todo el ciclo vital, de forma que sus procesos de rehabilitación no se vean tan perjudicados por la pandemia de Covid 19.

Como fonoaudiólogos nos hemos visto desafiados a llegar a la casa de nuestros usuarios, ¡y que privilegio es eso! Ver su contexto real, poder trabajar y formar a la familia y/o cuidadores para que se conviertan en verdaderos co-terapeutas. Hemos aprendido de plataformas de videoconferencias y sus distintas herramientas que nos permiten crear y realizar actividades interactivas, y así poder llevar a cabo los objetivos que nos planteamos con la persona que estamos trabajando.

Muchos se preguntarán si estas nuevas modalidades son realmente efectivas, la verdad es que, como en todo orden de cosas, hay muchos elementos que tomar en consideración, conexión a internet, nivel de manejo del computador, capacitación del profesional, tipo de alteración del usuario, entre otras. Sin embargo, como terapeutas nos hemos encontrado que una tele rehabilitación bien implementada funciona adecuadamente para trabajar alteraciones lingüístico-comunicativas, y así lo avala la evidencia científica.

Esta pandemia ha sido una oportunidad para conocer e introducirnos en esta modalidad, sin embargo es nuestro deber generar conocimiento a través de la investigación, para utilizar prácticas basadas en la evidencia.