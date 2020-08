“Estuvimos trabajando en los protocolos de la ANFP, pudimos realizar el nuestro dada las condiciones que tenemos, llevarlo al pie de la letra”, dijo César Bustamante. El profesional recalcó que además la juventud de sus jugadores hizo que llegaran en buena forma física al campo de juego.

Por: Ricardo Obando.

Casi cinco meses sin entrenar en cancha, pero sí de continuidad a través de las pautas de trabajo que César Bustamante y su cuerpo técnico le entregaron al joven plantel sanvicentano.

La vuelta a las prácticas de General Velásquez, justo en la semana en que se confirmó que la Segunda División 2020 se iniciará en septiembre, 15 días después a que se reinicie el torneo en Primera y Primera B, fue calificada como positiva por el director técnico de esta escuadra.

Según dijo Bustamante a El Rancagüino, el primer entrenamiento fue “el día más esperado por todos. Desde marzo que estábamos sin entrenar, querían volver pronto a las canchas, sentir el pasto, estar en el complejo, entrenar de una buena forma y seguros, más que nada”.

En este regreso, comentó el profesional, se está “cumpliendo con los protocolos que hay, por sus pasillos, un balón para cada jugador. Estaba esa sensación de felicidad, pero también el no poder darse la mano, abrazarse o estar más cerca, contrarrestaba con eso, con esa felicidad que se les veía por el primer día de entrenamiento”.

Además, Bustamante dijo que este tema de las medidas sanitarias, es “algo nuevo, pero que nos podemos adecuar de buena forma. Estuvimos trabajando en los protocolos de la ANFP, pudimos realizar el nuestro dada las condiciones que tenemos, llevarlo al pie de la letra. Lo enviamos a la seremi de Salud, al seremi de Deportes, municipalidad, Carabineros y lo pudimos llevar bien. Tenemos dos canchas anexas al complejo (estadio Augusto Rodríguez), completamente cerradas, y creo que lo hemos llevado de muy buena forma”.

En esta pasada, agregó, la juventud del plantel fue fundamental para poder llegar bien a esta vuelta. “Nosotros tenemos un promedio de edad de 23 años, todos con ganas y motivados. Teníamos un compromiso desde cuando iniciamos y ellos entrenaron desde sus casas. Creo que no llegaron en mala forma física como se podía esperar”, sentenció.

UN AÑO COMPLEJO

La pandemia le pegó duro a los sanvicentanos. Recordemos que sus jugadores no recibieron ingresos durante meses, y la gran mayoría tuvo que trabajar en otras áreas para tener dinero que llevar a sus hogares.

Según recordó el mismo entrenador velasquino, “hubo contratos que no se alcanzaron a ingresar, por un tema de reglamento que tiene la ANFP, porque se pueden inscribir los jugadores hasta el viernes previo al inicio de la fecha y todos los equipos estaban esperando hasta el final, pero algunos adelantaron”. Es por eso que, agregó, “tuvimos que llegar a algunos acuerdo, para en un futuro, como en esta vuelta, volver a trabajar”.

Y, desde ese punto de vista, la fragilidad económica de este año hará que, por el momento, en General Velásquez no piensen en refuerzos. “Difícil, a parte de que volvimos ahora, el presupuesto es inferior a lo que se pensaba en un principio y nos tenemos que adecuar a eso. No estamos en búsqueda de refuerzos, quizás pueda llegar alguno, pero no está en nuestra cabeza, por el momento”, manifestó.