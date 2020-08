Gisella Abarca

Este lunes fue el primer día de Rancagua desde que se levantó la cuarentena; si bien, esta nueva etapa sólo considera una disminución en el grado de confinamiento, pues se mantiene el toque de queda entre las 22:00 horas y las 05:00 horas todos los días, manteniéndose el confinamiento los días sábado, domingo y feriados, persistiendo la cuarentena obligatoria para los adultos mayores de 75 años y la prohibición de traslado a segunda vivienda.

Fueron muchas las personas que acudieron en este primer día de transición hasta el centro de Rancagua para hace diversos trámites, muchos de ellos no esenciales, agolpándose en las afueras de casas comerciales y tiendas en largas filas, es por esto que el llamado de las autoridades es a no bajar la guardia, a salir si es estrictamente si es necesario y a no olvidar las medidas de autocuidado en medio de esta batalla contra el Covid 19.

Y es que en esta jornada de lunes, las autoridades regionales informaron de 81nuvos casos de coronavirus en la región, contagios que corresponden a 32 en Rancagua, 9 de San Vicente, 9 San Fernando, 5 Coltauco, 4 Olivar, 4 Santa Cruz, 3 Machalí, 3 Peumo, 3 Nancagua, 2 Graneros, un caso en Coinco, Las Cabras, Mostazal, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, Placilla y un caso de otras regiones, lo que nos recuerda que el Covid está activo en medio de nosotros.

“No bajemos la guardia; porque si no, tendremos que devolvernos a un confinamiento obligado”

Respecto al primer día de desconfinamiento, la Intendenta Regional, Rebeca Cofré expuso “es impresionante ver la cantidad de personas que se desplazan por el centro de Rancagua y en esto quiero trasmitirle a la ciudadanía no solo de Rancagua, es que esta es responsabilidad de enfrentar la pandemia tenemos que seguir insistiendo y sociabilizar con las personas que es responsabilidad de todas y todos. No pueden exigirles después las personas a las autoridades que tengamos ya sea contingente policial, de ejército, a cada paso si no contamos con la responsabilidad de la gente. Es increíble en este momento, la situación que se está viviendo en el centro de Rancagua”.

La jefa regional agregó “si las condiciones se complican, porque en este momento estamos en una situación en que tenemos ciertas libertades, pero si la situación se complica, nos devolvemos a la cuarentena. Debemos transmitirles a las personas que tengamos mucho cuidado. No bajemos la guardia; porque si no, tendremos que devolvernos a un confinamiento obligado como hemos estado en el último tiempo”.

Cofré llamó a las personas que si no tienen que comprar nada de manera esencial, no acuda al centro de Rancagua “hemos visto multitiendas que abrieron y están con largas filas de espera para entrar a comprar elementos o productos que no son esenciales”.

“Más temprano que tarde vamos a retroceder”

El jefe de la Defensa Nacional en O’Higgins, el General Jorge Jacque sostuvo “el centro está funcionando al máximo de su capacidad; sin embargo, hay mucha gente y ese comportamiento nos va a llevar más temprano que tarde vamos a retroceder”.

El uniformado agregó “Si no hacemos caso de las medidas para evitar la aglomeración, no mantenemos el distanciamiento social, no nos lavamos las manos y no usamos mascarillas, vamos a retroceder y esa es una realidad”.