Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Tras una investigación desarrollada por la BRIDEC de la Policía de investigaciones de Rancagua y con colaboración de personal de la Seremi de Salud O´Higgins, incautaron más de mil 300 litros de amonio cuaternario y alcohol gel que estaban al interior de una bodega en la comuna de Rancagua. Además detuvieron a un hombre mayor de edad, por infracción al artículo 318 del Código Procesal Penal.

El jefe Regional de la PDI en O’Higgins, Prefecto Inspector, Lautaro Arias, aseguró que la investigación comienza tras una denuncia anónima recibida hace cerca de dos meses, la cual se judicializó con el Ministerio Público. Fue así como se fiscalizó un local de expendo de comida ubicada en el centro de Rancagua, donde se verificó la venta de amonio cuaternario y alcohol gel, rotulado que correspondía a la autorización sanitaria de otra empresa perfectamente constituida. Así fueron incautadas 1.210 litros de amonio cuaternario diluido, y 81 litros de alcohol gel, el cual según la PDI habría estado adulterado. Además se encontró el etiquetado de los envases.

Por su parte, la Intendenta de la Región de O’Higgins, Rebeca Cofré, sostuvo que el operativo policial fue importante, ya que se trata de una investigación de varios meses, respaldando el trabajo de la PDI. Adujo que las cosas no se deben confundir, al tener el detenido una ligazón con una concejal de Rancagua, ya que se debe dar cuenta del éxito de una investigación, lamentando sí que el detenido tenga alguna relación política con autoridades de la región. Cabe consignar que el detenido fue dejado en libertad sin que se le sometiera a control de detención, ni la fiscalía ha formalizado la investigación en su contra.

Empresario acusa inexplicable actuación de la PDI

El imputado, el empresario rancagüino, Jorge Littin, señaló que el viernes 07 de agosto, cerca del mediodía, llegaron a su oficina un contingente de cerca de 20 funcionarios armados, más personal de la Seremía de Salud, porque -según ellos- en la actualidad se estaría vendiendo amonio cuaternario y alcohol gel. Asegura que la situación que no corresponde a la realidad y está fuera del ámbito de los negocios que realiza el profesional.

Jorge Littin, dio a conocer que cuenta con una empresa distribuidora de alimentos y artículos de limpieza y menciona que el actuar de la Policía de Investigaciones rancagüina es -a lo menos- extraño. Esto, porque llegar asegurando que se vendía algo que no era real sin orden de allanamiento, no se estila.

El empresario señala que cuenta con una bodega en la que se mantenían los mencionados productos, que fueron comprados en Santiago a un tercero. Los productos están hace tres meses y no se vendieron.

Littin, agrega que “yo los hice pasar para que vieran todo lo que quisieran, que se aseguraran que no se estaba vendiendo nada, que lo que había era para uso particular y mostré mi mayor disponibilidad”.

El empresario indicó que “no quiero pensar que hay detrás una intencionalidad política para perjudicar a mi esposa quién es concejala, todo el mundo sabe que estamos casados y que es curioso que llegue este tremendo contingente a un lugar donde no se vende nada irregular y no hay nada concreto, más extraño aún que se llame a un punto de prensa y siendo que no hay ni formalización, ni nada. Lo que no sería nada de raro, es que como tantas mujeres, mi esposa esté siendo víctima de violencia política de sectores que buscan su salida del mundo político por su exitosa carrera”.

El empresario Jorge Littin finaliza diciendo que “mientras desaparecen y matan a niñas, adolescentes y mujeres y los procesos de investigación de las policías son esenciales, es irrisorio que la PDI dedique un gran contingente para ir a un lugar donde está todo en regla y no hay nada escondido, tanto así que se les hace pasar y se pone a disposición toda la información que se requiere. Ósea mientras mueren mujeres en Chile a manos de femicidas, la PDI se dedica a perseguir a empresarios que aportan al desarrollo de la ciudad”, concluyó.