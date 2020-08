Por Lucio Sánchez Corleone, Integrador Digital de Reprise

No es casualidad que hoy en día las empresas más valiosas a nivel global sean las que poseen el mayor volumen de información. Empresas como Facebook, Google, Amazon, Microsoft y un amplio etcétera son un claro ejemplo de esto. Cuando observamos que el fuerte de Amazon actualmente no es necesariamente su servicio de logística, sino Amazon Web Services, la herramienta de servicio en la nube que da soporte a las grandes plataformas que utilizamos todos los días, vemos lo valiosa que es la data y la información: manejan los servidores de sus competidores y las grandes empresas globales, esto los convierte en una de las marcas más valiosas de los últimos tiempos.

Esto lo hemos visto reflejado más de una vez, ya sea en campañas publicitarias hasta en campañas electorales. Sobran los ejemplos que se nos vienen a la mente de las veces que hemos desaprovechado datos y se han conseguido resultados fallidos en el mundo por el mal uso de la data: no es lo mismo tener un dato que entenderlo.

Y acá es donde surge el mayor desafío que se nos plantea a todos los que trabajamos en la industria publicitaria digital, la exigencia principal ya no está sostenido por el conocimiento técnico que tengamos en las distintas plataformas junto con el conocimiento analítico, ahora se nos exige desarrollar y pulir nuestro pensamiento crítico y el desarrollo de la información más que nunca. Con esto no quiero decir que el conocimiento técnico no sea clave, claro que lo es, de lo contrario ¿Cómo llevaríamos a cabo nuestras estrategias? Pero ese perfil técnico sin un análisis de la data y la información probablemente no nos lleve a ningún lado.

Si bien las cookies no son el único camino que hoy utilizamos para recolectar información personalizada, insights de clientes y demás, si es la más utilizada hoy en día y este cambio probablemente nos signifique replantearnos a un camino de la soberanía de la información como publishers, como marcas y como agencia.

Desde mi visión de integrador y estratega digital, ya veo transitar los primeros pasos de este camino actualmente, en donde poco a poco dejamos de pensar en plataformas en concreto y comenzamos a hablar de audiencias, de comportamientos de consumos, de afinidades, de data analizada y desmenuzada. En síntesis, estamos empezando a hablar de información y resultados reales. Como si fuera poco, a este avance se le suma el acompañamiento de una enorme cuestión que cada vez gana mayor visibilidad y debate: la privacidad de los usuarios.

Estamos iniciando una nueva década con grandes movimientos y sacudidas, de eso no hay dudas. El mundo está cambiando no sólo culturalmente, sino a nivel económico, sumado a que estamos cambiando nuestros hábitos y nuestras formas de consumo ¿Cómo encontrará la comunicación digital su lugar y evolución en los próximos años?