Gisella Abarca

Este domingo 9 de agosto, el administrador apostólico de la Diócesis de Rancagua, monseñor Juan Ignacio González informó que concluyó la investigación canónica previa del presbítero Óscar Zúñiga “Se ha cerrado la investigación canónica previa del presbítero Óscar Zúñiga Donoso, previa consulta a la Santa Sede, la cual ha determinado que los hechos investigados no son verosímiles”, informó el obispo.

Esta investigación fue realizada por parte del Tribunal Diocesano de Prevención de Abusos de la Iglesia, antecedentes que en su momento fueron enviados a Roma.

Con esta determinación, se levanta medida cautelar que le había sido impuesta al este entonces párroco de Las Cabras de restricción pública del Ministerio Sacerdotal y señala que “en un futuro próximo entregará información sobre su nuevo encargo pastoral”, informa el prelado.

LA JUSTICIA YA LO HABIA ENCONTRADO INOCENTE

Recordemos que en el contexto procesal penal, en junio del 2019, el Juzgado de Garantía de Pichilemu decretó el sobreseimiento definitivo del sacerdote implicado en el denominado caso La Cofradía.

En este caso, seis meses duró la investigación sin que el Ministerio Público hallara víctimas o delitos que le permitieran formalizar a los sacerdotes. Y en septiembre del 2018, el bullado caso “La Cofradía” comenzó a tener un revé apareciendo los primeros sacerdotes sobreseídos.

Ese mes, el Tribunal de Garantía de Pichilemu determinó sobreseer al padre Gino Bonomo de la comuna de Pumanque, Aquiles Correa de La Compañía en Graneros y el padre Fernando Armijo de San Vicente (Q.E.P.D).

En enero del 2019, el Juzgado de Garantía de Pichilemu sobreseyó definitivamente al padre Héctor Pulgar de la parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua, el sacerdote Ernesto Castro de la parroquia San Nicodemo de Coinco, al Padre Robinson Piña de la parroquia San José de Chimbarongo, al padre Hugo Yáñez de la parroquia San Agustín de Rancagua y al padre Miguel Ángel Riveros de San Enrique de Chimbarongo,

En junio del 2019, el Juzgado de Garantía de Pichilemu decretó el sobreseimiento para los sacerdotes Óscar Zúñiga de Las Cabras y el ex párroco Freddy Gorigoitía de la Parroquia San José de El Manzano.

Mientras que el Ministerio Público no perseveró en la investigación contra el párroco Pablo Donoso de Pichilemu y el ex sacerdote Héctor Fuentes de Peumo, así como con Cristian Catalán y el ex sacerdote Luis Rubio.