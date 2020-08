Fernando Ávila Figueroa

Durante los últimos días, la comuna de San Vicente de Tagua Tagua ha evidenciado un aumento de casos de coronavirus entre su población, situación que tiene preocupado a su alcalde, Jaime González. Muestra de ello es que este martes fue la segunda comuna con más casos confirmados con 15, siendo superado sólo por Rancagua que tuvo 20 casos. La autoridad comunal adujo que este aumento se debe a que están realizando más exámenes PCR, específicamente se toman 200 muestras semanales, exámenes que fueron enviadas desde el nivel central.

Estos han arrojados más resultados positivos, con manifestación de contagios, lo que demuestra que el número de contagios siempre fue mayor a lo que se pensaba, recalcando que además diariamente la afluencia de público en la comuna es grande, lo que coincide por ejemplo, con el cobro del 10 por ciento de las AFPs de las personas, pero aduce que muchas llegan a la comuna a comprar cosas que no son de primera necesidad, personas que llegan de otras comunas que han estado en cuarentena, como por ejemplo, Rengo.

A su juicio no ha habido un control efectivo de las cuarentenas, ya que se entra y sale sin problemas de las comunas, llegando la gente a sectores como San Vicente donde existe una gran cantidad de comercio y servicios. La solicitud de controles sanitarios en la comuna es algo que vuelve a pedir el alcalde, a lo que no ha tenido respuesta, además sigue vigente la petición de solicitar una cuarentena para el sector urbano de la comuna, ya que este sector posee gran cantidad de comercio y la comunidad se aglomera. Para el sector rural la cuarentena no debiera expandirse según el alcalde, debido a que se trata de un sector clave para el trabajo.

Gonzalez hace un llamado al autocuidado y la responsabilidad, debido a que el virus está aumentando en la comuna, pero enfatizó que insistirá en que por lo menos exista un control sanitario para la comuna, y un control más estricto de las comunas que están en cuarentena. “La autoridad regional debe considerar la posibilidad de una cuarentena para el sector urbano de San Vicente, porque mantenemos los mismos conceptos y criterios. Como esto no tiene cura, la única manera es aplanar la curva, y aplanarla tiene que ver con que la cuarentena baja el nivel de contactos y el nivel de contagios”, dijo el alcalde.

Sobre los 200 PCR que se están tomando en la comuna, este trabajo lo realiza la atención primaria, para luego enviarlos al procesamiento al nivel regional. Sobre la trazabilidad, esta ha ido funcionando a medida que se pesquise más, pero cree que hasta el momento se ha hecho un buen trabajo. A este trabajo se suma un convenio con un laboratorio privado que tiene el municipio, que permite realizar 10 exámenes PCR diarios.