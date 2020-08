“Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.

Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Juan 5:1-9

¡Qué grande es la misericordia del Señor Jesús! Él vio a este hombre con su dolor y desesperación. ¡Qué bueno es saber que él nos ve a nosotros en la realidad de nuestra existencia!

Este hombre había estado enfermo por treinta y ocho años. Debido a la falta de ejercicio sus músculos estaban completamente atrofiados.

El relato Bíblico nos dice: “cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tiempo así le preguntó: ‘¿quieres ser sano? En los ojos del paralítico hay una interrogante y una duda. Le respondió el enfermo diciéndole: ‘Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada; y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo’”.

El texto Bíblico nos dice que Jesús le dice. “Levántate, toma tu lecho, y anda.” Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo.

Durante mucho tiempo, este hombre, esperaba un milagro, pero ningún ángel que moviera las aguas, se le presento, para ser sanado, había esperado en vano 38 años, sin embargo, cuando apareció Jesucristo en su vida, le sano al instante y su vida cambio.

Muchos hoy en día están esperando un milagro en sus vidas, confiando en votos, meicos, chamanes ceremonias e imágenes de yeso, olvidándose que Jesucristo el salvador está muy cerca de ellos y que a su vez les invita a mirarlo a El para ser salvos.

Confiar en Jesús, es la forma más segura que tenemos para alcanzar una bendición en nuestras vidas, Él es la única persona que puede cambiar nuestro lamento en Baile.

“Estos confían en carros, y aquellos en caballos; pero nosotros confiamos en el nombre del SEÑOR nuestro Dios.” Salmo 20:4

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.