“No están dadas las condiciones sanitarias para un retorno normal a clases en lo que queda del año”, manifestó el Alcalde Luis Berwart Araya, al dar cuenta que junto al Concejo Municipal se resolvió postergar el regreso presencial a las aulas, considerando el actual panorama que enfrenta San Fernando con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

El jefe comunal sostuvo que la medida es la más acertada en procura de evitar mayores contagios en el resto de la comunidad escolar. “Ya han transcurrido cinco meses en que hemos convivido con esta pandemia. Sin duda que ha dejado efectos nefastos socialmente y el panorama no va cambiar en el corto plazo. Por ello y velando por la salud e integridad de nuestros niños y niñas, jóvenes y la comunidad educativa en general, no somos partidarios al retorno a clases en los colegios que están bajo nuestra administración”.

“Sin duda que no es una decisión fácil; criticada por unos y valorada por otros de nuestra comunidad, pero la vida en todo aspecto debe quedar a resguardo. No hay motivo que justifique medidas apresuradas, que tal como hemos visto no han surtido efecto en otros países que nos llevan la delantera: los rebrotes y contagios persisten pese a las medidas de prevención”, declaró la autoridad colchaguina.

Junto con lo anterior dijo que se está definiendo con cada uno de los 21 establecimientos municipales la fecha y forma cómo se cerrará el año lectivo. Al respecto, sostuvo que los establecimientos contemplan el uso de plataformas remotas en las cuales los alumnos y alumnas accedan a guías y material educativo desde el inicio de la pandemia.

“El foco tiene que estar centrado en el bienestar de los 5.785 estudiantes matriculados, padres y apoderados y los profesores y asistentes. Desde nuestra perspectiva, restan pocos meses para poner término al año lectivo 2020, y no podemos arriesgar a pequeños y adolescentes. El proceso educativo deberá seguir su curso tal como se ha estado realizando hasta ahora, en forma responsable todos vamos a superar este momento difícil”, afirmó el Alcalde Berwart.