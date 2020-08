El SARS COV-2, agente causal del coronavirus, desde que se inició en China ha tenido un comportamiento impredecible. Prueba de ello, es que se ha presentado en países en pleno verano y en climas tropicales como Brasil y Colombia. Por eso, en invierno cuando las temperaturas bajan y se generan una mayor cantidad de enfermedades respiratorias como el virus sincicial, la influenza y gripes, aumenta la incertidumbre de cómo se pueda comportar éste y los otros virus. Una de las acciones para calentar los hogares es encender las chimeneas y calefactores a leña, sin embargo, ¿Estamos conscientes de qué consecuencia podría generar aquello?.

El Dr. Jorge Medina, Jefe de Ingeniería Ambiental y Académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la UOH, manifiesta que podría existir una relación entre los niveles de contaminación ambiental y un mayor riesgo de contraer coronavirus. “Estudios internacionales y nacionales (en etapas preliminares) sostienen que la calidad del aire y la contaminación atmosférica; asociada a altas concentraciones de material particulado (MP2.5; MP10) y otros contaminantes como Dióxido de nitrógeno (NO2), resultantes de la actividad industrial y/o quema de leña, más la cronicidad de esta exposición, podrían influir en el aumento de contagios por covid-19”.

“En Chile, hay un importante número de ciudades que figuran en el Informe Mundial de Calidad del Aire como las más contaminadas del continente. Por lo tanto, desarrollar estrategias y planes de descontaminación atmosférica, principalmente por MP 2,5, con medidas restrictivas en el uso de la leña, paralización de fuentes fijas y parámetros de emisión de gases, es la solución en mediano y largo plazo, donde, para el cumplimiento de las normas, la fiscalización efectiva entre otros aspectos es esencial, y en consecuencia, los profesionales del ambiente tendrán un rol significativo”, complementó el Doctor en Ciencias de Recursos Naturales.

Según la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad por contaminación atmosférica superó los 8 millones de personas. El Académico UOH asegura que el material particulado es uno de los indicadores más importantes y el principal contaminante de las regiones del sur del país, desde O’Higgins hasta Aysén, donde la combustión por biomasa representa más del 90% del inventario de emisiones por MP 2.5 y 10.

Por otro lado, Giovanna Amaya, Académica de la Escuela de Agronomía y Veterinaria de la UOH y ex Seremi de Medio Ambiente señala: “El MP es precursor de enfermedades respiratorias, siendo el material particulado fino (2.5) el más preocupante, ya que estas partículas recorren las vías respiratorias hasta los pulmones, produciendo irritaciones y una mayor probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares cuando se está expuesto a ellos. Por lo tanto, todos los inviernos nos enfrentamos al aumento de atenciones en urgencias por Influenza, Sincicial, Bronquitis, Neumonías y ahora el Covid 19, donde la población de riesgo son los niños/as menores de 8 años y adultos mayores. En este sentido, reportes preliminares como ‘Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States: A nationwide cross-sectional study’ desarrollado por investigadores de la Universidad de Harvard, señalan que los pacientes por COVID-19 que están expuestos en ciudades que presentan altos índices de contaminación por material particulado, aumentan la vulnerabilidad a experimentar los resultados más graves de Covid-19, en este caso la mortandad”, añadió.

Rodrigo Soto, Broncopulmonar de la Clínica Indisa, reafirma que la contaminación ambiental es dañina y que altera las defensas locales y el funcionamiento de las vías respiratorias de forma general para todos. Sin embargo, agrega otro factor a considerar estando en cuarentena. “Lo principal es evitar absolutamente el cigarrillo porque está demostrado que los fumadores tienen un más alto pronóstico frente a la infección por coronavirus”.