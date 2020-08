Desde el 16 de marzo del presente año que las clases presenciales en todos los establecimientos educacionales del país están suspendidas, después de cinco meses el Ministerio de Salud informará el término de la restricción que prohibía la presencia de alumnos en las aulas. En Coltauco, la primera autoridad comunal expone que no están dadas las condiciones sanitarias para una posible vuelta a clases y se suma a otras comunas de la región a negarse a esta posible reapertura.

“Estamos todavía en una situación crítica en nuestro país, lamentablemente la ciudadanía no ha sabido tomarse en serio el proceso del desconfinamiento, y exponer a nuestros niños a un nuevo rebrote es una medida que en Coltauco no permitiremos”, sostuvo Rubén Jorquera Vidal, alcalde de Coltauco.

En estas últimas semanas de pandemia la Región de O’Higgins ha sido una de las regiones con mayor aumento de casos activos en el país, a pesar de todas la medidas sanitarias y cuarentenas decretadas en las grandes urbes.

El Jefe comunal también quiso agregar que “no hay que dejarse llevar por la llamada ‘normalidad’, debemos ser cautelosos y preocuparnos principalmente por la salud de nuestros alumnos, los establecimientos municipales de Coltauco siguen trabajando en clases on line, enviando guías y evaluando sus avances, un trabajo que ha dado frutos y no pone en riesgo la salud de los jóvenes”, señaló el edil de Coltauco.

“A pesar de las instrucciones y protocolos sanitarios que se han definido, no vemos aún un avance que permita tomar la decisión de la vuelta a clases, no están dadas las condiciones sanitarias para un retorno normal en lo que queda del año, mi trabajo es velar por la salud e integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes, no somos partidarios al retorno a clases en los colegios mientras no llegue la vacuna definitiva”.