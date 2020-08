Tal como lo había señalado el lunes 10 de agosto, la subsecretaria de Salud Paula Daza confirmó que ya fue publicada la resolución (número 633 exenta), que permite el regreso de la práctica deportiva, con restricciones y protocolos para cada disciplina autorizada, en aquellas comunas que se encuentra en la fase de Transición y que, en la región de O’Higgins, corresponden a Rancagua, Machalí y Graneros.

El texto establece que, “se permiten las actividades deportivas en lugares públicos y privados. Para aquellas actividades que sean de naturaleza colectiva, podrán concentrarse un máximo de 10 personas. Estas actividades solo podrán realizarse en lugares abiertos. Las actividades señaladas en este numeral no podrán contar con público. No está permitido el uso de camarines o lugares cerrados que no sean absolutamente esenciales para el adecuado funcionamiento de las actividades deportivas que se realicen en los lugares abiertos de un establecimiento”.

El mismo documento establece que, “se autorizan las actividades deportivas en lugares públicos y privados. Para aquellas actividades que sean de naturaleza colectiva, podrán concentrarse un máximo de 5 personas en lugares cerrados y 25 personas en lugares abiertos”.

¿Y el fútbol entre amigos?

Si bien es cierto, es factible poder disputar un partido entre amigos, cinco jugadores por equipo (cumpliendo con el límite de 10 personas que autoriza la resolución), el seremi del Deporte, Diego Ramírez, sostiene que en todo escenario, “se recomienda el distanciamiento físico como eje fundamental para prevenir los contagios masivos del coronavirus. Por eso cuando me preguntan si el partido de fútbol entre amigos se puede hacer, la respuesta es clara: recomendamos que se realicen otras prácticas deportivas que no conlleven el contacto directo, ya que, ante el escenario actual; es mejor abstenerse y evitar nuevos contagios”.

Junto con ello, la autoridad deportiva de la región expresó que “de igual modo, no se puede usar el mobiliario público, tales como, juegos de calistenia, bebederos, columpios, gimnasios al aire libre, etc. Y quiero subrayar, que solo en el momento mismo de la práctica deportiva, se permite no usar la mascarilla”.

Respecto a las disciplinas autorizadas y que ya poseen protocolos establecidos por el Ministerio del Deporte se cuentan el tenis, remo, esquí, golf, hockey césped.