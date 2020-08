Fernando Ávila Figueroa

De un lamentable hecho delictual fueron victima las dependencias de la Capilla Jesús Resucitado, ubicada en el sector El Abra de la comuna de Requinoa. La encargada y coordinadora del lugar de oración, Cristina León, dio a conocer que el hecho ocurrió hace algunos días atrás, cuando se dan cuenta que en horas de la noche desconocidos irrumpieron el lugar por la puerta, para llevarse una serie de especies, entre ellas, un equipo de amplificación, una estufa con su cilindro de gas, un cáliz cuyo valor aproximado es de 120 mil pesos, una copa cuyo valor aproximado es de 35 mil pesos, cuatro micrófonos, alfombras, una mesa, un parlante también con su micrófono, dos sitiales, entre otras especies, denuncia que fue hecha a carabineros de la comuna de Requinoa.

Hasta el momento no ha habido ninguna novedad respecto al paradero de lo sustraído, pero si la afectada hizo un llamado a que la comunidad no compre estos artículos robados en el comercio informal, ya que son muy necesarios para el desarrollo de las actividades de la capilla. Se indicó que la dependencia no cuenta con medidas de seguridad como cámaras o alarma que pudiesen haber disuadido a los delincuentes.