El Ministro de Minería, Baldo Procurica, acompañado del Presidente Ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, inspeccionó la implementación de las medidas Covid-19 en División El Teniente, donde visitaron el centro de toma de muestras ubicado al interior de la mina subterránea, única en su clase a nivel mundial.

Junto al vicepresidente de Operaciones Sur de Codelco, Mauricio Barraza, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentablilidad de Codelco, Renato Fernández y el gerente General de División El Teniente, Andrés Music, las autoridades realizaron un recorrido por la mina subterránea y los camarines y casinos del sector de La Junta, en la superficie.

Durante la visita, el ministro valoró el esfuerzo desplegado por todo el personal, lo que ha permitido mantener la producción y seguir adelante con una actividad clave para el desarrollo del país.

«La minería es indispensable para toda la ayuda social que entrega el Gobierno y por lo tanto divisiones como ésta, que aportó más de mil millones de dólares el año pasado, son fundamentales para cumplir con los compromisos que se han tomado con los chilenos que tienen condiciones más complejas y difíciles para sus vidas», expresó.

Una de las principales acciones para operar en forma segura ha sido la disminución de la dotación expuesta, que en el caso de la División El Teniente pasó de aproximadamente 17.000 a 4.000 personas.

Esto, junto al testeo masivo de trabajadores, han dado excelentes resultados. Actualmente El Teniente cuenta con 6 estaciones de toma de muestra para exámenes de antígeno, una de ella en la mina subterránea que fue visitada por las autoridades.

«Se han tomado una serie de medidas para cuidar que en los momentos donde hay aglomeraciones no haya contagios. Se instaló el primer centro de testeo del mundo al interior de una mina, pero además solo en esta División se han hecho más de 18 mil exámenes tanto PCR, antígenos y rápidos para efectos de que los trabajadores puedan tener la seguridad de que en su faena no se van a contagiar y que cuando vayan a su casa no van a llevar el contagio a su familia», destacó el ministro.

Los test llegan a más de 18.000 trabajadores a la fecha, lo que ha permitido frenar los contagios. Hasta hoy los casos confirmados llegan a un promedio semanal de 8 y los casos activos confirmados por PCR, tanto en División El Teniente como en su cartera de proyectos, alcanzan a menos de 100.

Además, las instalaciones de El Teniente han sido fiscalizadas en al menos 20 ocasiones por la autoridad correspondiente en los últimos meses (Seremi de Salud, SERNAGEOMIN, Dirección del Trabajo).

«Agradezco la presencia del ministro y de las autoridades, seremis y el director del Sernageomin, que nos han acompañado en visitas a terreno y fiscalizaciones que son muy importantes para ir viendo si hay algo que mejorar y también para ir dando tranquilidad de que las cosas en la minería las estamos haciendo bien», señaló, Octavio Araneda.

El año pasado, El Teniente aportó al Estado US$ 1.046 millones de excedentes, con una producción de 460 mil toneladas de cobre fino.