Fernando Ávila Figueroa.

Este viernes San Vicente de Tagua Tagua entra en cuarentena obligatoria, y es por ello que el alcalde de la comuna, Jaime González, la Intendenta Rebeca Cofré, y el Jefe de la Defensa Nacional en la Región de O’Higgins, General, Jorge Jacque, se reunieron para organizar los detalles de la medida de confinamiento.

El alcalde sanvicentano aseguró que ante el aumento de contagios, el que es significativo y preocupante, se decretó esta cuarentena, medida que agradeció, ya que la población estaba sintiéndose vulnerable ante la pandemia, en especial por el aumento de la población flotante al tener comercio y servicios importantes, factores claves para controlar la situación que se vive. Si bien es una medida drástica, el alcalde indica que hay muchos que entendieron por la razón, sin embargo, hay otros que deberán entender por la fuerza, y así mantener las medidas de autocuidado. Espera que la medida se tome de la mejor manera para en conjunto sacar adelante la tarea.

La primera autoridad comunal sostuvo que la mañana de este jueves trabajaban junto a la Gobernación en temas relacionados en difundir hacia la comunidad temas como la clave única en la Comisaría Virtual, así como hizo un llamado a que la comunidad no se aglomere en supermercados, situación que ha ocurrido, sosteniendo que el comportamiento humano hace que se desarrollen este tipo de acciones, lo que lamentablemente cree que continuará este jueves y viernes.

Por su parte, el General, Jorge Jacque, adujo que debe haber una participación de toda la comunidad, ya que si no hay un compromiso, cualquier medida que se implemente no llegará a puerto. Añadió que se trata de una cuarentena territorial que impone la autoridad, que requiere severidad de las personas con el fin de no aglomerarse y hacer efectivo el distanciamiento de las personas.

Enfatizó que los habitantes estarán confinados, haciendo el llamado a conocer el instructivo de desplazamientos para cada uno de los casos, recalcando que la comunidad se enrole en Comisaría virtual, teniendo en cuenta que el sistema anterior evidenció el mal uso de los permisos, burlando barreras y accediendo a más permisos por semana.

Sobre el contingente que llegue a San Vicente, sostuvo que será el suficiente para mantener el control de la cuarentena territorial.

Por su parte la Intendenta, Rebeca Cofré, pidió de manera especial que la gente se quede en casa, salga sólo a lo esencial, debido a que la cuarentena no tiene fecha de término, recordando que ha sido un invierno duro, donde muchas familias no han podido despedir a sus seres queridos, esperando que la pandemia pueda seguir siendo enfrentada de manera responsable.