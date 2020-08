Fernando Ávila F.

“A primera hora de este sábado la comuna de San Vicente ingresará a la Etapa 1 del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, es decir que en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 su población deberá guardar cuarentena, restringiendo al máximo posible el tránsito de personas y evitar aglomeraciones. Ante ello, es fundamental estar bien informado y no generar temores innecesarios en la comunidad sanvicentana”. Así lo destacó el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins (SSO), Fabio López, respondiendo a las preocupaciones de las autoridades comunales por el normal funcionamiento del hospital local.

Si bien el alcalde de San Vicente manifiesta su inquietud por que a su juicio, el hospital tendría una capacidad muy limitada, cinco u ocho personas podrían estar en tratamiento, el Servicio de Salud O’Higgins, que tiene a su cargo la red hospitalaria de la Región, indicó –a través de su autoridad- que “desde el punto de vista de la hospitalización, el HSV cuenta con 51 camas de las cuales desde mediados de mayo se separaron 14 en un área de aislamiento respiratorio para pacientes Covid positivo siendo uno de los primeros hospitales que desarrolló esta medida, alcanzando en su máxima demanda un índice de ocupación de tan sólo un 35%, recibiendo pacientes de toda la región y sumando 45 hospitalizaciones hasta el 01 de agosto”.

Añadió López que “por lo tanto, lejos está este hospital de contar con capacidad para atender de cinco a ocho personas. Por el contrario, está preparado para la contingencia, y si es necesario trasladar pacientes, se hará pues trabajamos en red desde el minuto uno de la emergencia”.

Al igual que la autoridad del SSO, el director del Hospital de San Vicente, Aldo Diez de Medina, fue también claro en señalar que “esta enfermedad genera bastante angustia y muchos miedos en las personas en general, sin embargo, hago un llamado a la tranquilidad y a la confianza en nuestros equipos clínicos en el manejo intrahospitalario de los pacientes que llegan a consultar producto de la enfermedad”.

El escenario de pandemia impuso la persecución de nuevos objetivos al equipo hospitalario, entre los que destacan disminuir la probabilidad y riesgo de contagio y transmisibilidad de la enfermedad en usuarios y personal del hospital; mantener operativa la capacidad funcional del establecimiento; y aumentar la capacidad de respuesta hospitalaria.

Diez de Medina aclaró además que “el Hospital de San Vicente cuenta con una capacidad instalada que no se ha visto modificada durante toda la pandemia, no hemos tenido colapsos durante el proceso de atención, muy por el contrario las atenciones han sido lo suficientemente fluidas, además la comuna cuenta con el soporte del SAR que depende del Departamento de Salud Municipal”, mientras que respecto del servicio de ambulancias y del traslado de pacientes “el hospital cuenta con una Base SAMU que es autónoma y también con un servicio de dos ambulancias durante el día y una durante la noche, las cuales han estado en constante uso durante toda la pandemia, por lo tanto en general el Hospital de San Vicente no se ha visto afectado en ninguna de las áreas y servicios que son los más importantes y críticos para la atención de los pacientes”.

En cuanto al inicio de la etapa de cuarentena para San Vicente, el director del hospital explicó que “es muy beneficioso porque eso va a ayudar a reducir la transmisión del virus a nivel comunitario, creemos que va a tener un impacto positivo también a nivel intrahospitalario, dado que esto lleva aparejado un efecto de disminución de consultas y por lo tanto también vamos a experimentar posiblemente una baja en la demanda de las atenciones, por lo tanto el riesgo de colapso de nuestro servicio es prácticamente nulo”, concluyó.