Gisella Abarca

Las unidades de apoyo clínico y logístico han sido indispensables para el funcionamiento del Hospital Regional en estos meses en que se ha dado la batalla contra el Covid 19.

Imagenología y Rayos, Laboratorio, Farmacia, Pabellón, Cirugía, Hospitalización Domiciliaria, Salud Funcionaria, Lavandería, Alimentación, Esterilización, Gestión de Camas, Movilización, Ingeniería Clínica, Salud Ocupacional, Servicios Generales, Informática, Abastecimiento, entre otras importantes unidades han sido clave para dar continuidad a la labor sanitaria del centro referencial de salud en la región.

Lorena Castro Arriagada, coordinadora de la Unidad de Lavandería y Ropería del Hospital Regional Rancagua señaló que “desde que partió la pandemia hemos estado a full, como ésta es una unidad de producción, de apoyo crítica, no hemos tenido ningún tipo de descanso extra, más que los habituales. La gente ha estado cien por ciento hasta ahora trabajando, en el servicio ninguno se ha contagiado hasta ahora”.

La coordinadora cuenta que en marzo comenzó a hacer los requerimientos para lo que se venía respecto a la pandemia “me integraron personal de apoyo por Covid, se autorizaron reemplazos, nos preparamos con más ropa de cama y no hemos tenido mayores dificultades a pesar que los procesos de lavado son más largos, porque tratamos todo como ropa infectada, por ende se demora más”.

En este servicio trabajan 38 funcionarios que se dividen las labores del gigante blanco que acoge ahora 672 camas “es un gran trabajo que se saca todos los días y nos hemos acostumbrado a tener un día adelantado, hemos podido cumplir con nuestras entregas y si los servicios requieren más, hemos podido entregar más de lo que está asignado”.

Si bien el trabajo ha sido arduo, Lorena cuenta que “más que el agotamiento físico, es el psicológico, es la preocupación que a pesar de tomar todos los resguardos, está la preocupación del contagio, porque todos tenemos familia detrás y todos han tenido la preocupación de cuidarse, aquí han sido muy responsables”, finaliza la coordinadora.

“HABÍA PACIENTES JÓVENES QUE LLEGABAN CONPULMONES COMO SI FUERAN DE LA TERCERA EDAD”

En lo que va de la pandemia, el principal centro de salud de la región evitó la suspensión exámenes de Imagenología y Rayos implementando un plan de contingencia que consistió en reorganizar al personal para dar respuesta además del Covid a los requerimientos normales En ese sentido, los pacientes han podido acceder a diferentes exámenes como radiografías, scanner, resonancias magnéticas, tomografía computarizada, mamografías, entre otros realizando así cerca de cinco mil estudios mensuales, donde Luis Gárate, es uno de los tecnólogos médicos que labora en las instalaciones. Cuenta que si bien lleva cerca de siete años en el lugar “esto no deja de afectarte de una u otra forma, sobre todo en un sistema de salud donde el recurso humano y los insumos escasean”.

Recuerda que cuando se presentó el primer caso de Covid en Chile, “se vislumbraba que se venía algo complicado, porque países con los mejores recursos no supieron reaccionar a tiempo y eso nos comenzó a preocupar, porque veíamos que nuestro sistema de salud es un poco débil, y se nos venía un tema importante de cómo íbamos a poder absorber el impacto de atención, si íbamos a dar abasto, sobre todo en pacientes con una enfermedad que generaba complicaciones, que requería camas UCI”.

Luis comenta que, al principio la llegada de la pandemia a la zona, el flujo de pacientes fue bajo, “porque la gente por el miedo a salir dejó de ir a Urgencia y llegaba una que otra sospecha de Covid; pero a medida que fue pasando el tiempo, comenzó a aumentar la cantidad de pacientes. Comenzamos a ver pacientes que llegaron con complicaciones mayores, independientes de la edad o de antecedentes mórbidos, había pacientes jóvenes que llegaban con pulmones como si fueran de pacientes de tercera edad, porque tenían muy comprometida la parte respiratoria”, expone.

El tecnólogo médico recuerda que al ver las primeras imágenes “vimos el Covid y su patrón, y mientras avanzaba el tiempo, comenzaron a llegar más pacientes, y los más complicados los subían de inmediato a UCI o UTI. Si bien el hospital tenía disponibilidad de camas críticas, había momentos en que eso era muy estrecho, porque el incremento era muy grande y había pacientes que no evolucionaban, pasaban 15 a 20 días ahí. También comenzaron a llegar pacientes trasladados de Santiago”, recuerda.

El saber si podrían o no responder generaba una extrema angustia en los trabajadores de la salud quienes veían que cada día que pasaba aumentaban los contagiados por Covid “nos preocupaba que las autoridades no hacían nada concreto para frenar el tema y Rancagua sin llegar al peack de contagios ya tenía la UCI llena con pacientes Covid, y seguimos aumentando nuestro nivel de stress. Luego comenzaron a escasear las mascarillas, las pecheras, había que usar los elementos hasta por siete días usamos algunas mascarillas, entonces eso aumentaba las probabilidades de riesgo”, expone el tecnólogo médico.

Luis agrega “comenzaron los contagios de los compañeros de trabajo, llegaba uno o dos funcionarios por turno a hacerse scanner de tórax por sospecha de Covid, han pasado varios funcionarios por UCI o UTI por Covid. La enfermedad que uno la vio lejos, era muy cercana. Contagiados en el mismo servicio, en otros servicios, ya había un fallecido por Covid en el Hospital, el miedo que se genera que uno pudiese contagiarse y contagiar a su familia crecía día a día”, expone el tecnólogo médico.

“Muchos funcionarios estaban en cuarentena, se confirmaba o se descartaba el Covid con PCR, pero llegó un punto que fue tanta la demanda, que no le hacían PCR a todos, sino que los dejaban en cuarentena preventiva, lo que generó impacto a nivel de servicios porque quedaron muchos sin técnicos y tuvieron que trasladar funcionarios de un lugar a otro para poder apoyar los servicios más críticos”, cuenta.

PARA CONTINUAR ATENDIENDO TUVO QUE SEPARARSE DE SU PEQUEÑA HIJA

Este tiempo, ha sido de muchos cambios a los que se ha tenido que adaptar este funcionario desde los turnos, hasta separarse de sus seres queridos “por la contingencia hacíamos turnos de 24 horas -con los descansos correspondientes- para darle mayor continuidad al servicio. Muchos de mis compañeros han estado reventados, cansados, estresados, porque hacer un tuno de 24 horas implica un cambio en las horas de sueño. Yo tuve que tomar inductores de sueño antes de ir a trabajar, porque las primeras noches no dormía y debía descansar y rendir en el turno como correspondía, todo por el tema mental, por el stress que genera esta situación. Con un turno de 24 horas se te desordena todo, el sueño, tus horas de ir al baño, tus horas de comer, es muy complicado”.

Además, por el bien de su familia, Luis junto a su esposa -enfermera de Hemodiálisis del recinto asistencial- decidieron separarse de su hija de 1 año 11 meses, por el riesgo que conlleva la situación “hemos pasado por cuatro cuarentenas, dos por sala cuna, una por mis funciones y otra por mi señora, por lo que decidimos dejarla viviendo en la casa de los abuelos (desde el 22 de julio). Ella tomaba pecho y todo lo tuvo que cortar, es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida y el dolor y el stress que conlleva eso, en lo emocional y en lo mental nos hemos visto complicados”.

Si bien el costo de esta pandemia ha sido grande para Luis, su amor a la profesión y al servicio público lo hace continuar, asegura “sabemos que tenemos que estar ahí, porque es nuestro trabajo, nuestra vocación, lo hacemos de forma orgullosa, por amor a la profesión, sabiendo que tenemos una función en la sociedad que nos lleva a costos personales en nuestra salud mental, en nuestras emociones, en nuestra vida familiar que es muy fuerte”, asegura.

Por todos los sacrificios que ha tenido que vivir este funcionario, es que le encona la actitud de muchos que aún no toman conciencia de la enfermedad “estoy molesto, pero más preocupado cuando la gente no hace caso a las indicaciones que se les pide. Uno siente que se esfuerza tanto y puede ser tan inútil tu esfuerzo cuando hay personas que salen irresponsablemente, que se van a la playa en helicóptero, que salen estando contagiadas. Uno se esfuerza por ayudar a la gente, por salvar a la gente a recuperarse y hay tanta que no se interesa; y pasa a ser inútil lo que uno hace, entonces el sacrificio que uno hace en su casa, con su familia, se transforma en desánimo y el aumento del stress, de la ansiedad y la angustia viene por la gente que no cumple y por las autoridades que han sido ineficientes respecto a un tema que tenían la experiencia de otros países y no la tomaron” concluye.

El Servicio de Alimentación entrega más de cinco comidas diarias

Preparar raciones de alimentos con todos los nutrientes requeridos por los pacientes es uno de los trabajos más importantes en el Hospital Regional.

El Servicio de Alimentación cuenta con 60 trabajadores que se hacen cargo de la entrega de más de cinco comidas diarias para los enfermos, como desayuno, colación, almuerzo, once y cena.

“Hemos tratado de mantener una alimentación completa y variada para todos los pacientes, con y sin Covid-19”, indicó la nutricionista Daniela Castañeda, jefa del Servicio de Alimentación y Nutrición del HRLBO.

En esta línea expuso que “no ha habido cambios en los alimentos, sí en la entrega, ya que ahora a las personas sospechosas o positivas de Covid 19 se les sirve la comida en material desechable”, señaló la nutricionista.

Debido a la emergencia sanitaria, hoy la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Regional recibe más pacientes Covid que de otras patologías. Muchos de ellos están con ventilación mecánica asistida, por lo que su alimentación es diferente.

La encargada de nutrición de la UPC, María Fernanda Henríquez, sostuvo que el número de este tipo de pacientes ha crecido exponencialmente y que “la mayoría está con nutrición enteral; es decir, se le administran los nutrientes directamente al tracto intestinal, y vamos tratando, de acuerdo a los requerimientos nutricionales, de ir aportando las necesidades de energías y proteínas”.

Auxiliares de Servicio, una importante labor para mantener la higiene del Hospital Regional

Es uno de los trabajos más importantes para controlar la propagación del coronavirus al interior del establecimiento, una labor que sin dudas salvará cientos de vidas, entre ellas, las de sus propios compañeros que actualmente atienden consultas y hospitalizaciones por coronavirus.

Hablamos de los auxiliares de servicios, el personal a cargo de mantener todo el establecimiento impecable con el objetivo de asegurar la eliminación de infecciones, la circulación de personas por lugares limpios y atenciones de salud completamente sanitizadas para los pacientes.

El rol de esterilización en tiempos de pandemia

Con la suspensión temporal de las cirugías electivas, la Central de Esterilización del HRLBO inició un cambio radical en sus procesos. Y es que pese a que desde el inicio desarrollaron funciones de desinfección en accesorios de ventilación mecánica, debieron aumentar sus esfuerzos para responder al triple de la demanda producto del considerable aumento de respiradores artificiales que llegaron al centro de salud para tratar a pacientes en la pandemia asociada al Covid 19.

“Antes ya se ejecutaban ciertas labores relacionadas a procesos de la esterilización de accesorios de ventilación mecánica, lo que cambió ahora fue la variedad de respiradores; es decir, antes teníamos dos o tres modelos de ventiladores y ahora tenemos diez modelos distintos. Además, aumentó mucho el número de equipos que llegaron por el ministerio o donaciones” aseguró Roger Rucán, enfermero supervisor de la Central de Esterilización del HRLBO.

Y es que el principal centro de salud de la región triplicó su dotación de camas UCI. De 20 unidades pasaron a 66, lo que contrajo una mayor carga laboral para la central de esterilización que designó personal encargado para estas labores específicas. “Nosotras esterilizamos insumo críticos y no críticos. En el caso de los críticos, esterilizamos accesorios de las cánulas de alto flujo, que en el hospital hay muchas, y válvulas u otros elementos de los ventiladores mecánicos”, sostuvo la Tens de esterilización, María Isabel Gálvez.

Paralelamente, mientras desarrollan trabajos de esterilización, un grupo de funcionarios decidió juntarse para confeccionar más de 20 mil mascarillas que cumplieran una función de protección y apoyo para el trabajo del personal del Hospital Regional en la pandemia.

Movilización: clave para descongestionar el recinto asistencial

Otro de los apoyos esenciales para seguir trabajando como el principal recinto asistencial de la región, es Movilización del Hospital Regional Rancagua, aquí el Tens Ernesto Madrid Vásquez cuenta que “la carga laboral nos ha aumentado unas tres a cuatro veces más respecto a lo que había anteriormente, incluso más puede ser, ha sido súper agotador. Nosotros nos encargamos de llevar a los pacientes a sus domicilios cuando ellos son dados de alta o se van con hospitalización domiciliaria”.

Y es que cada vez que un paciente evoluciona de buena manera y cuenta con mejores condiciones de salud, comienza a operar la Gestión de Camas al interior de la Red Asistencial que ubica a ese paciente en otro recinto de salud para seguir con sus cuidados y liberar una cama en el Hospital Regional. Es aquí donde el trabajo de Ernesto y sus compañeros ha aumentado notoriamente en tiempos de pandemia expone “con la sobrecarga laboral que tenemos, los turnos han estado mucho más agotador de lo que era antes de la pandemia, cada vez que un colega se enferma tenemos que cubrirlo, ya que la falta de personal que hay es tremenda, todavía hay mucho trabajo”.

Este servicio es clave para descongestionar el recinto asistencial, pues son ellos los que trasladan pacientes que son ubicados en otros recintos asistenciales mientras se ve una franca mejoría “estamos llevando pacientes a Pichilemu, a Litueche, llevamos a pacientes a sus domicilios tanto como a otros hospitales por medio la Gestión Cama. Cuando el paciente se estabiliza y tiene otros requerimientos, uno lo lleva a otro establecimiento, para desocupar una cama acá y poder utilizarla”.

El Tens relata que para continuar con sus funciones en el establecimiento de salud, al igual que muchos funcionarios tuvo que separarse de sus seres queridos “el miedo más grande que tenemos todos los funcionarios es contagiar a nuestras familias, por lo mismo a mi papá no lo veo de febrero y a mi mamá en cuatro meses la he visto dos veces, las videollamadas ayudan mucho”, concluye.