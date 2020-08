Junto con la llegada de la pandemia a nuestro mundo, desde la OMS en febrero de este año nos advirtieron de otra enfermedad que expandido por todo el orbe más rápido que el Covid 19, lla que también ha llegado a nuestra querida región de O´Higgins. La Infodemia (“infodemics” en inglés) hace referencia a la abundancia de información existente.

Por un lado, un exceso de contenido con bases científicas y objetivas, pero en desarrollo, por lo tanto no concluyente y la peor manifestación de esta nueva pandemia, contenido divergente, de fuentes poco confiables, y muchas veces malintencionada.

Algunos de estos mitos tienen su origen en noticias reales, pero son manipulados en su análisis, para obtener el máximo de clics y atención. Por lo mismo, a veces no es simple notar cuando un mensaje es parte de la infodemia o no.

Al mismo tiempo algunos investigadores distinguen entre el fenómeno previo pero agravante de esta infodemia como lo son las «fake news» con la hipótesis de que «detrás de las ´fake news´ hay una finalidad política, una intención de provocar un daño mediante una operación política con el de “las noticias falsas”, o equivocadas que en cambio, pueden surgir de la necesidad de llenar vacíos de información incompleta mediante prejuicios que son coherentes con las creencias y la idiosincrasia que dominan una comunidad».

Volviendo al fenómeno informativo propio del Covid 19, al tratarse de un virus nunca antes visto, la demanda por información pertinente para entender, controlar y erradicar el virus comenzó a ser una necesidad de primera mano y de orden internacional.

Al mismo tiempo, si bien no es un fenómeno que surgió con la pandemia, el encierro y el confinamiento han exacerbado la utilización de medios digitales como una forma de acortar la distancia, así abuelos han aprendiendo a hacer videollamadas para poder ver a sus nietos; treintañeros atreviéndose con la red tik tok, a la que hasta ahora solo se acercaban adolescentes; retransmisiones en directo por Instagram; muestras de duelo en Facebook, o reuniones de trabajo con zoom son solo algunos ejemplos de nuestra sobrevenida realidad.

Pero junto con todo lo bueno de la tecnología que nos ha permitido acercarnos al menos virtualmente a nuestros afectos, las redes que han logrado acortar distancia y democratizar el acceso a contenidos, también son el origen de cadenas o noticias falsas que avanzan tan rápido como la contingencia. Así la información circula a una velocidad mayor que las recomendaciones de las autoridades, médicos y expertos. La falta de información veraz y de experiencias previas con un virus similar, generan confusión y miedo; dos de las grandes consecuencias de una infodemia mal controlada.

Así, las denominadas “fake news” o noticias falsas, se difunden y reproducen con gran situación, exacerbada por el actual confinamiento y la sensación de incertidumbre a lo que se suma a que la relación con la realidad se ve limitada por el espacio físico, provocando que la información, que por lo general se obtiene de canales formales, hoy llegue desde otras fuentes, como familiares, amigos a través de redes sociales.

Por ejemplo todos hemos leído que el virus se creó en un laboratorio, que comer ajo o beber infusiones hirviendo lo eliminan, que no sobrevive a altas o bajas temperaturas, que se transmite con las encomiendas o que sólo afecta a personas mayores. El problema es que muchas veces no somos capaces de detectar cuando una información es falsa, “si un aviso dice… ´recientemente las cifras reflejan, o las investigaciones o fuentes oficiales demuestran que´», lo que siga a esas frases se tiende a dar por verosímil. El problema es que entonces al igual que existen los casos asintomáticos que sin saber extienden el virus, muchas personas con buenas intenciones difunden informaciones que no tiene fuentes o recursos para verificar la validez de la información

“Entonces son dos los problemas, primero la gente que trata de hacer pasar la información por confiable, y segundo quienes la creen y distribuyen. Entonces que tenemos un mensaje falso que se masifica y convierte en 500 reenvíos en 15 minutos”, aseguró el doctor Juan José Sánchez Sosa, de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Así la infodemia tiene características similares a una enfermedad biológica: nos ataca por todos los flancos, generando más información y opinión de la que nuestro sistema puede procesar y discriminar. Así, las informaciones erradas y las francamente falsas pasan –al igual que los virus- por nuestros filtros, enfermando y modificando la percepción de las cosas.

Y así como en una pandemia no logramos saber quién contagia a quién y cuáles son las instancias en que eso ocurre, en la infodemia no logramos distinguir entre lo importante y lo contingente, lo cierto de lo falso y los hechos de las opiniones.

Esta situación no hace sino reafirmar la pertinencia y la necesidad de la existencia de medios informativos profesionales, que en medio de la superabundancia de información que existen en nuestro mundo interconectado podamos servir de filtros para entregar información veraz. Así también lo entiende nuestra gente, demostrado en el explosivo aumento que durante estos días inciertos se han registrado en nuestras redes sociales. Hoy más que nunca en la historia hay gente que lee y confía en El Rancaguino. Proyectamos que unas 500 mil personas al día de alguna manera interactúan con alguno de los canales por los que entregamos información, twitter, Instagram, Facebook, youtube, www.elrancaguino.cl o nuestra edición digital profusamente difundida además por correo y whatsapp.

“Es prioritario que, como sociedad, nos eduquemos en los procesos de verificación de información, especialmente durante procesos de crisis como el actual, en donde seguir una instrucción de una fuente fidedigna o seguir un rumor pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señala Andrea Hoare, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Al mismo tiempo, tal como lo dice el profesor Daniel Jiménez, académico de la Escuela de Periodismo de la PUCV, que se ha especializado en nuevos medios y sociedad de la información, “probablemente, sea más necesaria que nunca una pedagogía que nos enseñe a enfrentarnos a la calidad de la información que estamos recibiendo constantemente, así como aprendemos a leer y a escribir”.

Recomendaciones para reconocer una “fake news”(*)

Lo que viste o leíste, ¿te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo.

¿Confirma alguna convicción que ya tenías? También es una técnica habitual de las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar.

Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales (en decir, que sea transparente).

¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace? Desconfía y, preferentemente, no la compartas;

¿Tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que hayas confiado en el pasado? Investiga el nombre del medio o del autor en Google para ver qué más hizo esa persona y para qué medios trabaja. Presta atención a si el sitio que reprodujo la noticia publica cosas solo de un lado político con algún sesgo ideológico.

¿Hace referencia a un medio de comunicación? Entra a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí.

Busca el titular en Google. Si es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan reproducido; si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos hayan averiguado que es un rumor falso.

Busca los datos que se citan. ¿Se apropia de acontecimientos verificables? Si afirma que alguna autoridad dice algo, ¿hubo otros medios que reprodujeran lo que dijo?

Verifica el contexto, como la fecha de publicación. Sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación.

Pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la recibió, si confía en esa persona y si logró verificar alguna información.

¿Recibiste una imagen que cuenta una historia? Puedes hacer una búsqueda «inversa» de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. Guarda la foto en la computadora y súbela en https://images.google.com/ o en https://reverse.photos/

¿Recibiste un audio o un video con informaciones? Trata de resumirlas y búscalas en internet introduciendo las palabras clave y «WhatsApp».

(*) Extracto de la nota Guía básica para identificar noticias falsas (antes de mandarlas a tus grupos de WhatsApp) de Juliana Gragnani BBC News Brasil (https://www.bbc.com/mundo/noticias-45561204)