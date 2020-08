Gisella Abarca

“En un hospital siempre muere gente, pero que mueran cinco pacientes de Covid, eso es impactante porque detrás de cada uno hay una familia, y que nadie pudo despedirse, la gente queda sola, esto es algo que nosotros no estábamos acostumbrados. Aquí llegó gente joven, que tenía alguna comorbilidades y también fallecieron”, relató tristemente el director del Hospital Regional, Fernando Millard, quien escribe con dificultad el difícil momento que estamos viviendo producto de la pandemia de Covid 19.

Estos meses, Chile al igual que gran parte del mundo se ha encontrado sumido en la mayor crisis sanitaria de la historia. La enfermedad por coronavirus ha llenado todos los hospitales y se ha expandido por todo el país hasta lograr el encierro obligado de gran parte de la población en sus casas.

Al frente de la batalla contra la enfermedad están los enfermeros, enfermeras, médicos, personal técnico, de apoyo, auxiliares de servicio, profesionales sanitarios, entre otros muchos que están día tras día en hospitales y centros de salud enfrentándose cuerpo a cuerpo contra un virus que se propaga extremadamente rápido. Son ellos los que se exponen a ser contagiados para salvar nuestras vidas.

En nuestra capital regional, ya van dos trabajadores de la salud fallecidos producto del Covid 19, el médico del SAR 4 María Latife de Rancagua Dr. Edmundo Rangel Farías y el auxiliar del Servicio de Medicina del Hospital Regional Rancagua, Carlos Carrasco Abarca, esta última pérdida fue un duro golpe para el personal de salud del recinto asistencial base de la región, que vieron decaer sus ánimos ante la irreparable pérdida; pero como el ave fénix, se levantaron de las cenizas para seguir haciendo lo que a muchos de ellos les indica su vocación: seguir salvando vidas.

En los recintos de salud la lucha es diaria, sin descanso, el virus no ha dado tregua, por ello la molestia de los profesionales ante la indolencia de quienes no cumplen las cuarentenas, se van a la playa o salen de compras como si nada pasara, ejemplo de ello el primer día luego de levantada la cuarentena en Rancagua.

En llamada primera línea de la batalla contra el Covid 19, la sobre exposición al virus aumenta el riesgo de contraer la enfermedad pese a extremar los cuidados. Otros factores adversos ha sido la sobrecarga de trabajo, el desconocimiento de un virus nuevo y el quiebre de stock mundial que derivó en escasez de elementos de protección personal durante la temporada de mayor demanda del virus.

En el siguiente reportaje, les presentamos la lucha diaria y silenciosa que el personal de salud ha tenido que dar contra el patógeno que tiene al mundo en la peor pandemia en cien años, el avance sigiloso de esta enfermedad que no solo consume a los pacientes, sino que los aísla de sus seres queridos.

EL CENTRO DE BATALLA

El Hospital Libertador Bernardo O’Higgins, conocido como Hospital Regional, es uno de los establecimientos más modernos del sistema público en la región. Atiende una población estimada de un millón de personas. Aquí el Covid ya ha dejado 135 pacientes fallecidos hasta el 3 de agosto y su Unidad de Paciente Crítico ha estado a su máximo de capacidad.

“Lo más pesado es cuando fallece un compañero de nosotros, un auxiliar del servicio de medicina que murió en nuestras instalaciones, eso es una de las cosas más dolorosas para nosotros como compañeros de trabajo”, expuso el director Hospital Libertador Bernardo O’Higgins, doctor Fernando Millard, quien agrega que otro de los momentos duros para él ha sido “que tengas que dejar un pariente tuyo aquí y no lo veas más hasta que el paciente se va de alta o de alta celestial, eso es terrible”, expone.

Y es que en estos cinco meses que llevamos de pandemia, donde el médico comanda el centro de salud más importante de la región, le impactó fuertemente ver varios fallecimientos a causa de una sola patología.

Para enfrentar esta pandemia global de la mejor manera, desde febrero el recinto asistencial comenzó a adaptarse a cambios y en abril con el primer caso de coronavirus, se produjeron las primeras indicaciones de crecimiento contando actualmente con 672 camas “esto se hizo en diferentes etapas, la primera fue aumentar en 50 camas medicina; la segunda fue subir las camas de UPC nuestras, teníamos 20 ventiladas subir a 40; la tercera etapa fue subir a 60 ventiladas y aumentar en 71 las camas de UTI en el servicio de medicina, con eso logramos una UPC de 60 camas, llevarla a 131 camas y mantener las 105 camas hospitalarias, más el bloque quirúrgico, lo cual en un hospital de 536 camas más hospitalización domiciliaria, pasó a tener 672 camas”, informó el director.

Ese crecimiento en camas llevaba consigo un aumento de recurso humano, donde el Hospital Regional además de los 3.600 funcionarios con los que cuenta, a sus filas se le sumaron 438 funcionarios, de los que actualmente quedan 318, “no obstante a eso, el personal nuestro se vio obligado a tomar más turnos, por diferentes motivos, porque era necesario o porque el personal se contagiaba o era contacto estrecho, y nos vimos con una gran cantidad de funcionarios que contrajeron el virus no necesariamente en nuestras instalaciones, en sus casas, en sus familias”, expone el director del recinto asistencial.

Hasta la fecha el Hospital Regional tiene 549 funcionarios con PCR positivos para coronavirus, de los cuales ya se han recuperado 513, manteniéndose activos 36 funcionarios, los que se encuentran retirados de sus funciones así como los 21 que se encuentran en cuarentena preventiva. Esto se tradujo que hubo que trasladar de un 15 a un 20% de los trabajadores del centro hospitalario “Esto significó reubicar funcionarios, mandar funcionarios de un servicio a reforzar urgencia, medicina, UPC, hubo toda una situación interna del Hospital que hubo que adaptarlo a esta condición”, explica el Dr. Millard.

Y es que a la fecha por las salas del Hospital Regional han pasado 759 pacientes con Covid 19, de los cuales 183 han estado en la Unidad de Paciente Crítico y al 3 de agosto aún permanecen hospitalizados 109 pacientes en distintas unidades. 135 no le ganaron la batalla al Coronavirus.

“NUNCA NOS VIMOS ENFRENTADOS AL DILEMA DE LA ÚLTIMA CAMA”

Una parte importante del recinto asistencial base transformó sus instalaciones para atender pacientes Covid; no obstante, siguió funcionando como Hospital Regional, “No paramos Urgencia, no paramos los cánceres, no paramos varias cosas y se ha seguido operando en el hospital”, expone el Dr. Millard.

A juicio del médico cirujano, el hospital ha tenido un comportamiento “ejemplar” en el sentido que “nunca nos vimos sobrepasados, siempre hemos tenido camas, siempre pudimos ayudar a Santiago, nunca nos vimos enfrentados al dilema de la última cama, nunca hemos dejado a un paciente que se quede con respirador o con ventilación mecánica en urgencia, todos estaban donde tenían que estar y tanto en la UCI como en la UTI. La atención del hospital ha tenido un comportamiento espectacular y asombroso que en los momentos de este tipo es cuando salen fuerzas de flaqueza para continuar dando atención a costas del sacrificio de muchos funcionarios nuestros”, expresa el facultativo.

Y es que los funcionarios de salud durante el tiempo de pandemia han vivido grandes periodos de stress, lo que reconoce el director “los funcionarios nuestros son seres humanos que estamos dando una atención de salud que tienen los mismos miedos de la comunidad de infectarnos, de enfermarnos y de morirnos, ese es un stress que es inherente a las personas, que lo sufre uno mismo que está preocupado de no infectarse, de no llevar el virus a la casa, pero aun así el personal ha seguido atendiendo, algunos cambiaron de domicilio, otros dejaron sus hijos donde sus padres, se ha producido un tremendo movimiento en lo afectivo para poder dar la atención necesaria y poder satisfacer al usuario de la manera que lo hemos hecho”.

La Red Asistencial de O’Higgins se reestructuró para hacer frente a la pandemia

La Red Asistencial Hospitalaria de O’Higgins se reestructuró para hacer frente a la pandemia en distintos ámbitos. Entre las principales medidas destacan la complejización camas de cuidados intermedios a cuidados críticos, obteniendo 142 camas ventiladas en la región, incluyendo los establecimientos públicos y privados: aumentando en el sector público de 29 a 109 camas críticas ventiladas y en el sector privado de 12 a 33 camas adultas ventiladas.

El director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López destacó que se complejizaron camas medias a cuidados intermedios, aumentando de 57 camas intermedias a 137 camas a nivel regional. Las camas de cuidados intermedios son fundamentales para la recuperación y progresión de los cuidados de los enfermos con requerimiento de ventilación mecánica, una vez que evolucionan positivamente, pues en los primeros días de la desconexión a la ventilación de camas requieren mantener su hospitalización en camas de cuidados críticos, sin soporte de invasivos, prestación que se entrega en camas de cuidados intermedios. Así se complejizan camas básicas a medias, obteniendo un oferta regional de 449 camas de cuidados medios.

La reconversión de camas críticas para la región traía aparejado la contratación de recurso humano calificado para la tarea, por lo que para estos fines, la Dirección de Salud contrató “alrededor de 715 funcionarios, por un periodo de 6 meses”, informaron desde la entidad.

A esto se agrega que los cupos de Hospitalización Domiciliaria se implementaron para suplir las camas básicas que se disminuyeron producto de la complejidad aumentada, siendo una medida que contribuyó en la lucha contra el Covid, y que dio la oportunidad a que las familias mantuvieran cerca a sus seres queridos con la atención médica y cuidados sanitarios acordes. Destacó además, el trabajo de los Hospitales de Campaña de Litueche y El Teniente.

“A todas estas medidas se suman muchas más, pues hay detrás largas jornadas de trabajo, esfuerzo y capacidades invertidas, recurso humano y equipamiento, pero principalmente, se suma el profesionalismo, el esmero y el amor de nuestros funcionarios por darle la batalla a esta pandemia”, destacó el director (s) del Servicio de Salud, Fabio López.

Enfrentando al ‘enemigo formidable’ desde el Servicio de Urgencia

Desde enero el Servicio de Urgencia Adulto del Hospital Regional comenzó a trabajar en coordinaciones de lo que sería la llegada de la pandemia a la zona. Para esto la unidad se dividió en dos áreas, una respiratoria para atender a los pacientes Covid; y otra no respiratoria para dar respuesta a todas las otras urgencias, expone el enfermero supervisor de Urgencia Adultos, Manuel Díaz Venegas.

“Cambiamos el funcionamiento normal de Urgencia, dividimos el servicio en dos solicitado por el Minsal, un área respiratoria para atender a este tipo de pacientes y seguir atendiendo al resto que iban a seguir llegando. Se trabajó sobre una base con cambios que podrían ir cediendo a medida que esto aumentara”.

Y es que el Servicio de Urgencia es la puerta de entrada para una enfermedad que los primeros meses del año era desconocida y la incertidumbre era alta “comenzamos con algunos box de atención, porque al inicio (marzo) la consulta era baja y urgencia fue cambiando a medida que comenzaron a aumentar los casos. Hasta que llegaron los primeros pacientes y aumentamos la capacidad, para esto se trasladaron unas carpas de atención en los estacionamientos de urgencia, crecimos en box de atención, en camillas, en personal y en lo que necesitábamos para hacer frente a esto”.

En el lugar trabajan médicos, enfermeros, kinesiólogos, Tens, auxiliares, porteros, psicólogos, entre muchos más que se tuvieron que enfrentar a un virus desconocido a nivel mundial, lo que el enfermero destaca como “un trabajo arduo, donde tengo que agradecer el compromiso de los funcionarios. Generalmente la gente de Urgencia responde a las urgencias y en este contexto, la gente se ha puesto la camiseta por Urgencia y por el Hospital”, subraya.

Se ha dicho que en tiempos de pandemia sale a flote lo mejor y lo peor del ser humano, donde expone el enfermero fue una “muy buena experiencia, que nos permitió crear mayor lazos entre compañeros, fomentar el compañerismo, ya que como supervisor me di cuenta muchas veces que se cuidaban y se cuidan entre ellos”.

Díaz reconoce que la batalla contra el Covid ha sido dura en todo sentido “muchos de nuestros funcionarios han tenido miedo al contagio, he visto cansancio, personas emocionalmente un poco alteradas; porque además de cambiar tu funcionalidad laboral, cambia tu funcionalidad familiar, vi colegas, enfermeros, Tens que dejaron de vivir con su familia, que se apartaron de los hijos, el sentir que puedes contagiar a tu familia, es agotador; pero los funcionarios han sido muy cuidadosos y han respondido bastante bien”, expone.

Y es que si bien es cierto -según indica el enfermero supervisor- en el servicio de Urgencia atiende menos pacientes que en un año normal “hospitalizamos el mismo número que el año pasado en esta misma fecha. El paciente que vemos es un paciente complejo. Hospitalizamos más o menos 30 pacientes diarios, andamos en los 25; el peack fue 35”, por lo que Díaz agradece la buena disposición que han tenido todos los servicios con Urgencia “porque al final nosotros somos la puerta de entrada del hospital”, finaliza.

Hugo Carreño, kinesiólogo de Urgencia del Hospital Regional Rancagua:

“El virus no discrimina en edad ni en patología, es una ruleta rusa”

Hugo Carreño, es kinesiólogo de Urgencia del recinto asistencial donde al día actualmente atiende diez pacientes, pero recuerda que el peack el promedio fue de 15 a 20 pacientes diarios.

Cuenta que para él lo más complicado ha sido “sobrellevar el stress que conlleva esto; el miedo al contagio, el provocar daño a terceros por eso las medidas que se toman son extremas para minimizar el contagio y eso repetitivo en el tiempo, se vuelve una tensión y un stress muy grande. El hecho de estar en contacto con gente que tiene el virus y uno no saber a ciencia cierta si en una tensión puede haber pasado un leve descuido y un contagio”.

Y es que en sus turnos de 12 horas es protegerse con elementos de protección personal por cada paciente que atienden “al turno llego con mi ropa, me cambio y cuando enfrentamos a cada paciente, nos colocamos los elementos de protección por cada uno que vemos, es vestirse y desvestirse unas 25 veces en el día. Entonces es el stress de saber que si me coloco mal el elemento, puedo ser un posible foco de contagio”, expresa.

Hugo vive con su bebé de 9 meses, y junto a su pareja -que también trabaja en el recinto asistencial que se encuentra con postnatal- juntos decidieron estar acompañándose en todo momento “cuando empezó todo esto, mi bebé tenía 4 meses, y como familia decidimos que íbamos a estar juntos en todas, cerramos nuestro núcleo, a mis papás no los veo como hace cuatro meses, solo videollamadas”, comenta.

Y es que según cuenta el kinesiólogo, le ha tocado ver la dura realidad de una salud deteriorada por el Covid “me ha tocado ver pacientes muy graves, graves, jóvenes, mayores, de todo y ese es el miedo que uno tiene, que creen que les va a dar fuerte a los adultos mayores y eso es mentira, se ha visto que el virus no discrimina en edad ni en patología, es como una ruleta rusa. Creo que las personas que no toman conciencia es porque no han visto o no han sentido lo que es tener un familiar que está grave, incomunicado, la desesperación de no tener información y aun así hay gente que lo toma a la ligera”.

No obstante el kinesiólogo tiene la esperanza que esta enfermedad va a pasar poco a poco “hay que ver el vaso medio lleno, nosotros tenemos que trabajar por todos, tenemos que ponernos la camiseta y ojalá que la gente sea consciente y eso nos da más fuerza para que nosotros hagamos nuestro trabajo. Tenemos la convicción que esto va a pasar y que vamos a salir de la mejor manera posible”, concluye Hugo Carreño.

César Maldonado, Tens Urgencia Hospital Regional Rancagua:

“Vemos morir gente todos los días y eso es complejo”

Diez años trabajando en Urgencia del Hospital Regional lleva el Tens César Maldonado quien cuenta que las 12 horas dándole la batalla al virus “son bastante extenuante”; y es que si bien es variable la cantidad de pacientes que tienen en una jornada, “hay días que con suerte tenemos tiempo para ir al baño; y otros que hay menos flujo de gente. Es más que nada la carga psicológica, porque con cada paciente tienes que ponerte la pechera, los guantes, el protector facial, andar con cuidado en las cosas que haces, tienes el cansancio físico y además el psicológico”, relata Maldonado.

El Tens agrega que la otra situación dura de laborar en área de salud en pandemia ha sido el trabajar con sentimientos muy de cerca, “con el miedo de la gente, abuelitos asustados, como ellos son parte de la población de riesgo, con esa carga emocional, con el miedo que te transmiten, te cargas de esa emoción”.

Pero ahí está el equipo humano del turno, con quienes se apoyan cada vez que uno decae en los ánimos cuenta César Maldonado “antes de la pandemia había poco compañerismo, pero cuando comenzamos con esto; dentro de nuestro grupo de trabajo hubo un cambio, porque nos estamos apoyando mutuamente, y nos cuidamos entre todos como equipo de salud”.

Y es que si bien el coronavirus llegó a nuestro país y a nuestra región como una enfermedad desconocida, hubo muchas dudas dentro del personal de salud, cuenta el Tens de Urgencia “a medida que fue pasando el tiempo comenzaron a subir los contagios, con ello la carga laboral, el stress y la incertidumbre de no saber qué va a pasar en cuanto a la enfermedad era muy grande, nos faltaban certezas si van a haber camas para hospitalizar, si los insumos nos iban a durar, si íbamos a tener siempre las cosas para poder atender a la gente, porque esto es una enfermedad a nivel mundial”, expresa.

Para continuar laborando en Urgencia, César tomó la decisión de alejarse de su familia por seguridad y es que el Tens relata que es fuerte ver llegar pacientes complicados “para uno es fome, porque para trabajar en salud, tienes que desarrollar la empatía, ponerse en el lugar del otro, en el sufrimiento ajeno, en el ver en el otro a tu padre, tu madre o algún familiar cercano y sentirlo como propio, y dar lo mejor de ti para sacarlo adelante. El hecho de ver gente complicada, que tiene miedo… nosotros vemos morir gente todos los días y eso es complejo y afecta a pesar que lleves trabajando años ahí; cada paciente afecta, pero hay que seguir adelante. Esperemos que termine pronto esto, porque estamos un poco cansados emocional, psicológicamente al estar alejados de la gente que uno quiere”, finaliza.

La población se ha puesto de pie para rendir homenaje a sus héroes y heroínas de esta batalla desde sus casas y balcones, elogios que se han multiplicado en redes sociales, esfuerzos que debieran ser reconocido concretamente por las autoridades para estos hombres y mujeres anónimos escondidos tras sus mascarillas, los mismos que saben que esto es solo una batalla, porque la guerra contra el coronavirus está aún lejos de terminar.