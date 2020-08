Codelco División El Teniente sumó un operativo de toma de muestras PCR gratuita para la comunidad de Coya. La iniciativa contempló 100 test a través del equipo Corona Móvil de FUSAT que recorrerá la región.

El director de Desarrollo Comunitario, Cristián Sanhueza, valoró la labor del equipo médico y planteó que “estamos generando instancias de cercanía con la comunidad a través del Corona Móvil, llegamos con una ambulancia directamente a los sectores más cercanos de nuestras operaciones y la idea es acercar la salud a la comunidad”.

Jacqueline Evrard, secretaria de la junta de vecinos “El Álamo”, señaló que la instancia “es una muestra de que Codelco está preocupado por la comunidad de Coya, siempre ha hecho gestiones y esto lo refuerza. Esto era lo que necesitábamos para avanzar y agradecemos la actividad para prevenir los contagios”.

La comunidad coyina accedió al procedimiento sin costo gracias al convenio entre Codelco División El Teniente y el Hospital FUSAT, cuyo Director Ejecutivo, Dr. Carlos Arroyo, destacó: “ponemos nuestro equipo clínico a disposición de esta iniciativa que va en ayuda de las personas en distintas localidades, permitiendo identificar nuevos casos del Covid-19 en esta etapa de la pandemia”.

MÁS TESTEOS, MÁS SEGURIDAD

Sara Masías, vecina de Coya

“Damos las gracias porque es valioso para muchas personas, como yo que he estado encerrada y no he podido salir a hacerme un examen que es por la seguridad de la población. Es una buena iniciativa de Codelco que beneficia a nuestra comunidad”.

Hugo Sanhueza, vecino de Coya

“Es importante que El Teniente nos coopere para poder avanzar en la precaución de este tipo de virus que enfrentamos, estamos muy agradecidos de Codelco”.

Rosa Vásquez, trabajadora de la municipalidad de Coya

“Me parece una excelente iniciativa, es un examen que tiene un alto costo, la localidad no está exenta de este virus y acá cuesta bajar a Rancagua tomarse la prueba”.

Víctor Ponce, vecino de Coya

“Es una buena iniciativa porque con esto se genera una medida de prevención y acercan a la comunidad que no tiene los recursos y la posibilidad de realizarse el examen”.

Elsa Vásquez, vecina de Coya

“Es una excelente medida porque no todos tienen los medios para atenderse de forma particular y en estos tiempos no conviene salir mucho por el tema de los contagios”.