La llegada de la pandemia del Covid 19 vino a posponer, cambiar o incluso eliminar todo lo planificado para este año, y seguramente todo lo proyectado para el 2021. Nada de lo que en el verano nos imaginábamos sería este año se ha cumplido.

Uno de los ámbitos donde el virus causó al menos postergaciones es en el ámbito eleccionario, el plebiscito constituyente quedó para el 25 de octubre, mientras que la elección de gobernadores regionales también fue reprogramada, ahora para el 11 de abril de 2021.

Sin embargo, se mantiene la incertidumbre de cómo evolucione la pandemia en nuestro país en los próximos meses y en ese sentido surgen dudas sobre los procesos electorales que se nos vienen, reconociendo eso sí que las razones de las dudas no son puramente sanitarias, ya que no ver que existen numerosos intereses en juego sería por lo menos ingenuo.

En este sentido no son gratuitas las declaraciones dadas a El Rancagüino por el subsecretario de Desarrollo Regional y ex intendente de nuestra zona Juan Manuel Masferrer en torno a que el gobierno estaría “abierto” a un acuerdo político que pospusiese las elecciones de gobernadores, al mismo tiempo que reconoce que las atribuciones de la nueva autoridad electa no son todas las que debería tener.

Si bien la sobrecarga electoral que tendrá 2021, la carencia de facultades de los gobernadores y la crisis sanitaria, son los argumentos más que atendibles, otra razón oculta puede ser la concentración del poder y que los partidos no estén preparados para enfrentar esta trascendental elección.

A esto se suma que aún está pendiente la llamada ley corta que transferirá facultades muy necesarias a la futura autoridad electa para que pueda de verdad gobernar, sino porque los hechos han demostrado que el discurso de las autoridades pocas veces se traduce en voluntad política para terminar con la hegemonía centralista y profundizar la democracia local. De hecho, es esa anomia la que ha postergado históricamente el ansiado proceso descentralizador.