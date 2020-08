Ricardo Obando.

El sábado 29, domingo 30, lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre se producirá el retorno del fútbol profesional chileno. Así lo anunció el Presidente Sebastián Piñera, quien acompañado por capitanes de los elencos de la capital, señaló que se han cumplido todos los requerimientos por parte de los clubes y la ANFP para garantizar una vuelta segura a la competencia.

Es así como, el balompié nacional reiniciará con los duelos pendientes de la fecha 8 de la serie de honor y también en la Primera B.

“Queremos anunciar que el fútbol se reinaugurará el sábado 29 de agosto”, sostuvo el primer mandatario en la vocería efectuada en el Estadio Nacional.

Es más, apuntó que “desde hace muchos meses se generó una mesa de trabajo para poder volver a darle al fútbol la oportunidad. Naturalmente tenemos que compatibilizar la vuelta del deporte con la protección de la salud”.

Eso sí, fue enfático en indicar que los futbolistas deberán dar el ejemplo en este retorno. “Sí le podemos pedir a los jugadores, ustedes son para muchas personas un verdadero ejemplo, una figura. Por tanto, lo que ustedes hagan o no tiene efecto en muchos jóvenes que los miran con admiración. Les pido que den el ejemplo para proteger su propia salud y las vidas de los demás”, agregó.

En tanto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, expresó que “ha habido un gran sacrificio económico a través de los kits y sanitización. Es un día de alegría para el fútbol chileno y para los hinchas”.

De paso, Milad dijo que “esperemos que pronto sea el momento de volver al estadio y poder abrazarnos para cada gol que tengamos que celebrar”.

¿Y LA PROGRAMACIÓN?

Según la ANFP, el tema se estaba analizando. Al cierre de esta edición aún no estaba claro de en qué días se programarán los encuentros entre O’Higgins vs Deportes Antofagasta, Curicó Unido vs Unión La Calera, Palestino vs Universidad de Chile y Colo-Colo vs Santiago Wanderers, y toda la fecha 5 de la Primera B.

En ese sentido, en nuestra región se podría dar el caso de una reunión doble con presencia de los celestes y también de Deportes Santa Cruz, que ese fin de semana debe recibir a Deportes Melipilla. Eso sí, los Unionistas no han definido aún localía, pues como no podrán hacerlo en el estadio Joaquín Muñoz García, podrían ir a Talca por un tema de costos.