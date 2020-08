Considerando que la fecha de reinicio del Campeonato Nacional quedó fijada para el sábado 29 de agosto, los celestes ya miran al primer rival: Deportes Antofagasta.

Ese duelo, que se debía jugar el 16 de marzo, será el primero en la reanudación y después tendrán además la primera salida, a la región de Coquimbo.

“Sabemos que reiniciamos con Antofagasta y que después deberíamos seguir contra Deportes La Serena”, expuso el DT.

Además, sentenció que de momento están pendientes solo de los nortinos, puesto que aún no está claro cómo se va a jugar el resto del torneo (si miércoles, domingo o solo un partido por semana). “Nosotros tenemos un difícil rival que es Antofagasta y después La Serena, pero no podemos mirar más allá de Antofagasta”, sostuvo, indicando también que el once probable lo “uno lo tiene en la cabeza, pero no lo hemos definido, pero a medida que se vaya acercando el partido, iremos”.

De momento, el equipo rancagüino tendría dos bajas para aquel encuentro que se tiene que disputar en el estadio El Teniente de Rancagua y bajo un estricto protocolo sanitario para los protagonistas. En un recinto vacío, pues será sin presencia de público, la escuadra celeste no contará con Matías Fracchia, en recuperación tras una operación de meniscos, y de Alejandro Márquez, algo complicado debido al intenso trabajo semanal que ha tenido el grupo para readaptarlos físicamente para la competencia.