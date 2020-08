Ximena Mella Urra

Fotos: Municipalidad de Machalí

Hace algunas semanas, el Ministerio de Energía dio a conocer la “Estrategia de Transición Energética Residencial” con el fin de permitir el tránsito hacia una matriz térmica residencial más limpia, segura y eficiente, con alternativas a la leña que sean accesibles para toda la comunidad mediante edificaciones y equipos eficientes. Entre sus lineamientos está la habilitación de alternativas para calefacción residencial distintas a la leña a menor costo para el usuario.

Y dentro de las primeras comunas beneficiadas en el país con la aplicación de este plan piloto están Rancagua y Machalí. Es así que se contempla que los suministradores de las empresas distribuidoras (generadores) presenten ofertas de descuentos para los aumentos de consumos asociados a la transición energética residencial, de modo que ellos sean trasladados a las viviendas, levantando una alternativa con precios más competitivos. El 30 de julio de 2020, CGE efectuó un llamado para que los generadores presentaran ofertas por descuentos; el 7 de agosto se recibieron dichas ofertas y el 10 de agosto se realizó la asignación correspondiente. (Ver recuardo)

Para conocer los alcances de esta iniciativa es que ayer se reunieron autoridades con algunos representantes vecinales. El Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, comentó que esta rebaja viene a estimular la incorporación de artefactos eléctricos para calefacción en vez de la leña. Según la autoridad, la postulación de los interesados no cuenta con un sistema y será muy simple y a través de la compañía encargada de distribuir la electricidad domiciliaria y se irá evaluando caso a caso. “Cuando se contacte con la compañía podrá declarar todos los artefactos eléctricos que use actualmente tales como estufas eléctricas, equipos de aire acondicionado, entre otros, para que se pueda utilizar este beneficio”.

Juan Carlos Oliver, gerente de instituciones y comunidades de la empresa CGE, aclaró que es un beneficio que ha dictaminado el Gobierno para favorecer el cuidado al medioambiente. “Las personas se podrán inscribir en nuestra página web para esta rebaja en la tarifa cuando se utilice este tipo de calefacción(…) Esta inscripción no es automática, sino que tiene que manifestarse y en nuestra página (www.cge.cl)hay un pequeño formulario en la cual las personas interesadas deben ingresar sus datos para que nosotros una vez que tengamos el formulario definitivo poderlos inscribir y ahí empezar hacer uso de este beneficio”.

Según comentó el edil de Machalí José Miguel Urrutia, este beneficio ayudará a muchas familias de nuestra comuna y también de Rancagua. “Seremos premiados uno por el problema medioambiental que tenemos como ser zona saturada, y por otro lado, el que se pueda disminuir estas tarifas de consumo, permite que no afecte al bolsillo de la gente”.

La presidenta de la Unión comunal de juntas de vecinos, Margarita Zapata, presente en la reunión, cree en los beneficios de esta rebaja porque según indicó, “el humo de las chimeneas nos afecta a todos. Este descuento debería ser un 30% y no 20% como ofrecen, pero de a poco deberemos ir viendo e incentivar a los demás vecinos. Esto significará mayor ahorro, mejor salud y mejor tiempo porque solo enchufas y no debes estar picando leña. Yo ya me inscribí”, relató.

Estos descuentos son aplicables a los aumentos de consumo provenientes de los equipos asociados a la reconversión energética. Para la determinación de estos aumentos de consumo, el cliente deberá instalar un sistema de medición que permita diferenciar fehacientemente los consumos provenientes de estos equipos, sin perjuicio que, durante los dos primeros años, esta solución de medida podrá reemplazarse por un método de estimación en base a un consumo de referencia.