Si bien la posición del alcalde de Graneros, Claudio Segovia, ha sido clara y enfática, en orden a no permitir el regreso presencial de las clases en lo que resta del año 2020, “porque la vida es más importante que la teoría y los cuadernos”, señaló el edil hace unos meses atrás, durante esta semana se determinó escuchar la opinión de la comunidad.

“Por eso y para validar entre los vecinos la decisión ya adoptada, haremos una consulta ciudadana. En ella existirá solo una pregunta cerrada, en la que el usuario contestará si o no. Será un proceso muy fácil y de rápido acceso. Los interesados en participar deben ingresar sus datos personales y ya tendrán la opción de votar a favor o en contra”, comenta el edil.

El objetivo a trazar, destaca Segovia, “es nutrirnos de sus opiniones. Resolver con mis vecinos y vecinas, qué hacer de cara a los anuncios preliminares que ya está realizando el Ministerio de Educación y que dicen relación con volver a los recintos educacionales en los próximos meses. Como máxima autoridad comunal, lo he dicho y mantengo, mi deseo es impedir el regreso, pues, no contamos con las medidas de prevención, no tenemos los espacios adecuados para establecer los distanciamientos físicos y peor aún, la cantidad de alumnos por aula restringe la participación de todos a la vez”.

La Consulta Ciudadana, estará operativa desde este lunes 24 y extenderá su duración hasta el viernes 28 de agosto. Las personas deben ingresar al fan page facebook Ilustre Municipalidad de Graneros y allí encontrará el link para hacer uso del derecho a votar libremente por alguna de las alternativas.