Gisella Abarca

Rancagua, Machalí y Graneros, comunas que estuvieron cerca de dos meses en cuarentena, poco a poco vuelve a reestablecerse una tímida convivencia con el virus.

En este contexto, las parroquias de las comunas en confinamiento que mantuvieron sus puertas cerradas por estar bajo la estricta medida, tímidamente vuelven a abrir sus puertas para que los feligreses puedan visitar los templos, eso sí con un número restringido de personas y manteniendo las medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación del Covid 19.

Una de ellas fue la parroquia de la Iglesia San Francisco de Rancagua, donde padre Arul Dhas mantiene vivo el espíritu de sus feligreses en estos difíciles tiempos de pandemia con misas diarias con una asistencia de no más de diez personas.

“Volvimos a hacer misas después de la cuarentena, todos los días por la tarde, máximo con diez personas, con las medidas de seguridad, mascarilla, distancia, todo eso y todos los días tenemos personas que llaman para asistir, las anotamos y les reservamos el cupo y si no alcanzan, pueden venir al otro día, como sólo pueden asistir diez personas, nos ordenamos así. La gente llama y pregunta mucho”, asegura el sacerdote.

Agrega que también realiza misas mediante streaming y que esta modalidad tiene bastante aceptación por parte de la comunidad “transmitimos misa de forma virtual sábado y domingo vía Facebook para quienes no pueden asistir a la misa por ser personas del grupo de riesgo y quieren oír la eucaristía”, expone el padre.

TIMIDAMENTE SE ABREN LOS TEMPLOS

Y es que el ámbito religioso ha sido bastante afectado, donde en un principio el Gobierno prohibió la realización de reuniones de este tipo; no obstante esta restricción se levantó a fines de julio permitiendo así que católicos puedan reunirse en una misa cumpliendo ciertas medidas dispuestas por las autoridades competentes como el obligatorio uso de mascarilla, aplicar alcohol gel, mantener la distancia social de 1,5 metros y evitar aglomeraciones, entre otras.

Aquí cabe recordar que en nuestra región, las 33 comunas que acogen a 67 templos y 700 capillas, se encuentran en diferentes etapas de avance del Plan Paso a Paso, donde Rengo y San Vicente viven por estos días la etapa 1 de Cuarentena; Rancagua, Machalí y Graneros están en la etapa 2, de Transición y el resto de las comunas está en etapa 3, de Preparación.

En esta línea, el Jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud O’Higgins, Dr. Nelson Adrian expuso que “en este caso específico, estamos en Rancagua en la etapa 2, por cuanto aplicaría para lugares cerrados y reuniones de tipo social no más de 5 personas y esto va a variar depende el paso. El paso 3, ya nos permitiría mantener 50 personas, siempre, manteniendo las distancias y las protecciones que corresponden”.

Es aquí donde los templos y parroquias, guiados por la Diócesis de Rancagua bajo un instructivo pastoral sobre la asistencia espiritual, se han adaptado a las normativas exigidas por la autoridad sanitaria para cumplir con los requerimientos y volver a celebrar la eucaristía acompañados de feligreses en las parroquias donde deben existir las condiciones adecuadas para hacerlo.

Así las parroquias que se encuentren ubicadas en comunas que estén bajo la etapa 2 de Transición -Rancagua, Machalí y Graneros- pueden participar en misas con un máximo diez personas en lugares abiertos y cinco en lugares cerrados; no obstante por el espacio de los templos, el Obispado de Rancagua ha sido criterioso con la norma y respetando el distanciamiento social de parroquias amplias, aceptando 10 personas en la eucaristía, informaron.

En etapa 3 de Preparación, donde se encuentra comunas de Olivar, Mostazal, Pichidegua, Doñihue, Marchigue, Peumo, San Fernando, Coltauco, Malloa, Peralillo, Requínoa, Coinco, Lolol, Paredones, Quinta de Tilcoco, Codegua, Litueche, Palmilla, Pumanque, Chimbarongo, Las Cabras, Navidad, Placilla, Chépica, La Estrella, Nancagua, Pichilemu, Santa Cruz, la normativa del Gobierno indica que se puede participar en reuniones con un máximo 50 personas; no obstante el Obispado de Rancagua ha recomendado que sean máximo 20 personas en las iglesias, independiente si es espacio abierto o cerrado.

“Como todos saben, nunca ha estado prohibido mantener abiertas y con las celebraciones nuestros templos. Se ha restringido durante la cuarentena, pero levantada y cumpliendo las medidas de la autoridad sanitaria, es necesario volver a mantenerlas abiertas a los fieles y celebrar en ellas los misterios de Dios. Dar culto q Dios es uno de los fines de la vida del ser humano”, expuso el administrador apostólico de Rancagua, monseñor José Ignacio González.

Según expresa el instructivo pastoral de la Diócesis de Rancagua “no hay inconveniente en mantener abiertas las Iglesias y templos durante los periodos de cuarentena, con tal de que se cuiden las medidas sanitarias. Se deberá tratar de visitas breves y respetando la distancia social, mascarilla, etc. Los párrocos deben apreciar la prudencia de esta decisión, las medidas para sanitizar el lugar regularmente, con posibilidad de lavado de manos a la entrada y la salida. Si no se cuenta con el personal adecuado – debido a edad, enfermedad presente en los cuidadores, etc. – para mantenerlas abiertas, será mejor no hacerlo”.

Es decir, si la parroquia no cuenta con las medidas de seguridad o si las condiciones no permiten cumplir con la norma de seguridad impuesta por la autoridad sanitaria, esa parroquia puede no abrir, informaron desde el Obispado de Rancagua.

Respecto a las comunas en cuarentenas, expone el documento “Mientras esté vigente la cuarentena, las celebraciones litúrgicas en el templo no se harán con público, en razón de la dificultad que puede producirse por aglomeración de personas. Se continuará con la transmisión telemática de las celebraciones. En las comunidades religiosas cerradas, no hay inconveniente que concurra el capellán a celebrar la Eucaristía, adoptándose las medidas de higiene necesarias”.

Desde el Obispado de Rancagua, informaron que este viernes el templo Catedral vuelve a abrir sus puertas a la comunidad.

¿QUÉ MEDIDAS SE APLICARÁN DURANTE LAS MISAS?

El uso de mascarilla será un requisito obligatorio para entrar a los templos. Se les ofrecerá a los feligreses gel antibacterial o algún otro tipo de desinfectante para las cumplir con la higiene de las manos.

Las entradas y salidas de las iglesias se mantendrán abiertas para evitar que los fieles deban tocarlas y la disposición de bancos debe reajustarse para garantizar que se cumpla la distancia de 1,5 metros. Además las pilas de agua bendita permanecerán vacías.

Y el saludo de paz será omitido o con un gesto para evitar el contacto físico entre feligreses.

La sagrada comunión será recibida en las manos. Los fieles mantendrán 1,5 metros de distancia mientras realizan la fila para recibir la comunión.