Hace dos semanas sorpresivamente y en una visita casi secreta llegó hasta Rancagua el presidente de la República Sebastián Piñera para anunciar un subsidio estatal al uso de la electricidad para calefacción, esto como un incentivo a dejar de utilizar la contaminante leña como combustible, beneficio que entre otras comunas altamente contaminadas del centro sur del país beneficia a los habitantes de Machalí y Rancagua.

Nada que decir sobre el anuncio, una buena noticia y que nos parece bien encaminada medioambientalmente hablando. Es difícil dejar de usar leña para enfrentar los fríos si la alternativa cuesta considerablemente más cara, especialmente en estos días de pandemia donde los bolsillos de todos de alguna u otra manera están dañados.

Entonces el problema no está en el anuncio, sino en su temporalidad y más específicamente en su implementación. Pese a lo dicho por el ministro de Energía, a dos semanas del anuncio el beneficio aún no llega efectivamente a la gente, no está disponible el formulario final para poder ser implementado y no queda claro como operara.

Según lo señalado en un encuentro sostenido entre dirigentes sociales y autoridades en Machalí para informar sobre rebaja en tarifas para calefacción eléctrica. Estos descuentos son aplicables a los aumentos de consumo provenientes de los equipos asociados a la reconversión energética. Para la determinación de estos aumentos de consumo, el cliente deberá instalar un sistema de medición que permita diferenciar fehacientemente los consumos provenientes de estos equipos, sin perjuicio que, durante los dos primeros años, esta solución de medida podrá reemplazarse por un método de estimación en base a un consumo de referencia. ¿Qué quiere decir esta letra chica?, ¿significa que para acceder al descuento habrá que invertir en aparatos que midan individualmente cada uno de nuestros aparatos? A esto se suma que en el sitio web de CGE no está disponible el formulario definitivo donde las instrucciones de llenado son poco claras. ¿Qué significa cuando la compañía señala “descripción específica del requerimiento”? La respuesta obvia es que se requiere acceder al descuento anunciado por el Presidente de la República.

Es evidente que faltaban numerosas conversaciones antes de hacer efectivo este anuncio, son varias las empresas que tienen escalonadas sus tarifas, no solo CGE es responsable. Con la cuenta de la luz le pagamos a la distribuidora que a su vez paga a la empresa que produce y a la que transporta la energía y todas estas trabas burocráticas para acceder al descuento que se suponía era sin postulación sino casi automático hacen que finalmente la medida no llegue a la gente.

Tal vez hubiese sido mucho mejor que el presidente hiciese el anuncio no hace dos semanas, sino cuando el subsidio ya esté operando y la gente pudiese de inmediato acceder a él, donde por lo menos el formulario definitivo estuviese disponible.

Un error comunicacional que hace que una buena noticia termine convirtiéndose en una crítica.

Luis Fernando González V

Sub Director