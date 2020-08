Ricardo Obando.

El domingo 30 de agosto a las 11 horas se producirá el reestreno de O’Higgins en el campeonato nacional. Frente a Deportes Antofagasta, los celestes recuperarán el duelo pendiente que se debía jugar el lunes 16 de marzo y que producto de la pandemia se tuvo que suspender.

Desde aquel día, pasaron más de cinco meses para que la ANFP -tras la confirmación del Presidente de la República- entregara la programación oficial de una vuelta que tendrá muchos protocolos sanitarios para los futbolistas y también para la prensa que podrá ingresar a los recintos, ya que la hinchada en general lo tendrá que ver por la televisión.

Con la ya sabida fecha para recomenzar el certamen, donde los rancagüinos marchan en la posición 16 con solo 4 puntos (última plaza compartida con Deportes La Serena, Coquimbo Unido y Santiago Wanderers), en el plantel hay satisfacción por volver a la cancha.

Para el volante Tomás Alarcón, este retorno será importante considerando los meses sin fútbol. A modo personal, dijo este jueves que “me siento bien físicamente. Si bien no son las circunstancias a las que está acostumbrado un jugador, tengo muchas ganas de que llegue luego el partido para poder remontar esta situación”.

Y claro, O’Higgins no está muy bien en la tabla y necesita puntos con urgencia. Sobre eso, el volante sentenció que “nosotros somos los indicados para salir de ese lugar. El equipo está bien, llevamos cinco semanas de trabajo, de mucha responsabilidad dentro y fuera de la cancha con este tema del virus. Lo hemos tomado de la mejor manera”.

Antes de la paralización, agregó, habían ido de menos a más, pero que de igual forma no estaba alcanzando. En ese sentido, dijo que en estos meses “pedí los partidos para poder verlos. Contra Iquique y Universidad de Chile fue donde mejor jugamos y donde yo mejor me sentí. Ahí tenemos que apuntar para salir de la posición en la que estamos. Tenemos que dar aún más, estamos en una posición en que nadie quiere estar, y tenemos que salir como hombres a conseguir clasificar una copa internacional”.

Junto con ello, destacó que con el plantel hablaron en este vuelta para salir a buscar resultados. “Nos dijimos cómo sacar ésto entre todos. Hoy en día no hay tiempo para especular, tenemos que salir a ganar sí o sí, es el mismo torneo donde partimos mal y lo tenemos que sacar adelante”, aseguró.

En tanto, respecto a la necesidad de resultados, el canterano celeste manifestó que es preferible “siempre los tres puntos. El profesor verá como mejorar, pero el jugar lindo es otra cosa. En este momento necesitamos los tres puntos, más que dar una exhibición o tener el 70 por ciento de la posesión de balón”.

LOS PROTOCOLOS

Un punto no menor, para el retorno, será la aplicación de los protocolos sanitarios por la pandemia. Como hemos informado, no es del gusto del DT Patricio Graff la prohibición, por ejemplo, de no permitir el festejo de un gol.

En ese sentido, Alarcón recordó que a pesar de creer que no tiene mayor relevancia el celebrar un gol o no celebrarlo, la tarjeta amarilla que recibirá quien lo haga con abrazos con sus compañeros, “creo que, personalmente, es ilógico porque cada jugador va con un examen de que no tienes el virus. Para marcar en un corner puedes agarrar a otro compañeros, pero no lo puedes abrazar para un gol”.

Además, apuntó que los otros aspectos, serán difíciles de aplicar, pero que “viendo otras ligas, uno de va a ambientando y saber lo que nos espera”.

Es por eso que, dijo, “ambientarse los primeros partidos va a ser complicado, pero después habrá que acostumbrarse”.

Finalmente, el volante de contención recalcó que esta pandemia “me dejó muchas cosas, lo principal: valorar lo que hago y donde estoy. Uno como futbolista siempre quiere conseguir cosas, como jugar en Europa o en la Selección, pero estoy en O’Higgins, valorar donde estoy”.