Voluntarios de la Cuarta Compañía fueron alertados que una mamita estaba en trabajo parto, por lo que rápidamente se trasladaron para ayudar en tan poco usual emergencia. La menor fue apadrinada por la Compañía.

Fernando Ávila Figueroa

Ser bombero es sin duda estar preparado para una serie de emergencias, incendios, accidentes o rescates son parte de la cotidianeidad, pero asistir a una futura mamá en un parto es algo que no pasa todos los días. Esto es lo que le ocurrió a un grupo de bomberos de la Cuarta Compañía de Rancagua, quienes debieron ayudar a una mujer de 28 años de edad quien tuvo a su hija en su domicilio.

Yessenia Miranda no alcanzó a llegar al hospital, por lo que no quedó otra opción que tener a su hija en un domicilio. Al llamar al Samu no había un equipo disponible de manera inmediata, por lo que la emergencia fue derivada a bomberos, quienes al llegar se encuentran que la madre estaba un sillón ya con su bebé en este mundo. Génesis de Jesús Soto Miranda había nacido en su domicilio.

Los bomberos que participaron de tamaña emergencia fueron Fabián Covarrubias Muñoz, Raúl Moya Silva, Claudio Ramírez y su esposa enfermera y ex integrante de la Cuarta Compañía, Marcela Cruz.

Conversamos con uno de los bomberos que estuvieron en el lugar, Fabián Covarrubias, quien aún recuerda la situación, indicando que se dirigieron hasta calle Ángel Cruchaga con Santa Mónica, ya que la información indicaba que la mujer estaba en trabajo de parto. Al llegar la bebé había nacido, por lo que junto con el Samu que también llegó, procedieron a cortar su cordón umbilical y limpiarla.

Al no tener móviles disponibles el Samu, se dispuso que bomberos llegara al lugar, por lo que preparándose para lo que debían enfrenar, los voluntarios iban mentalizados en tener que participar en este trabajo de parto. Pese a que la mujer ya había dado a luz, el voluntario dice que en sus 9 años de bombero nunca le había tocado participar de una situación de estas características, calificándola como una hermosa experiencia.

Tras la limpieza de la bebé, el Samu se hizo cargo del procedimiento para realizar los respectivos controles, pero el bombero destaca la experiencia, ya que incluso como Cuarta Compañía apadrinaron a la recién nacida y la visitaron para llevarle regalos, como un coche y pañales, experiencia que sin duda quedará en la historia de la Cuarta Compañía, pero también en la de la pequeña Génesis, quien podrá contar que su llega al mundo fue de la mano de un grupo de Bomberos de Rancagua.