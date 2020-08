Con la entrega de guías, videollamadas, WhatsApp y Facebook cuerpo docente y la comunidad educativa trabaja en el aprendizaje de sus 59 alumnos.

Gisella Abarca

A causa de la pandemia del coronavirus, Chile vivió una transformación en la que aún no nos hemos adaptado por completo. Y es que el virus llegó a nuestro territorio hace cinco meses, cambiando nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos, creciendo la sensación de que la vida iba a cambiar por bastante tiempo.

Un cambio radical en muy pocos días que pilló de improviso al país donde el 15 de marzo el Gobierno suspendió las clases a nivel nacional. Aquí los establecimientos escolares, sobre la marcha, tuvieron que crear estrategias de enseñanza a distancia para salvar un período indefinido cuyo final cada vez se ve más lejano.

Este escenario sin precedentes, a los que se han tenido que adaptar profesores, alumnos y apoderados, ha obligado a buscar soluciones que permitan continuar la educación a distancia para no interrumpir la enseñanza, no arriesgar a los estudiantes ni docentes y tratar de aminorar la cadena de transmisión del virus.

Muchas han sido las instituciones educativas que han puesto en marcha dispositivos online para que la catástrofe sanitaria no obstruyera los procesos planificados de enseñanza y aprendizaje.

Aquí, la solución para muchos colegios han sido las clases en línea, pero ¿qué pasa cuando no se cuenta con un celular, un tablet o un computador, un elemento básico para llevar a cabo esa clase on line? a lo que se le suma la falta de una conexión adecuada. El problema es que no todos esos alumnos cuentan con los mismos medios para seguir el ritmo del curso online. Algunos, de hecho, no tienen ni para empezar.

LA CLAVE: ENTREGA DE MATERIAL Y VIDEOLLAMADAS

Es aquí donde el equipo docente de la Escuela El Rulo, una de las localidades más apartadas de Coinco, tuvieron que utilizar creatividad y estrategia para llegar a los 59 alumnos con los que cuenta su matrícula y avanzar paso a paso con ellos. Aquí, la principal estrategia a seguir, ha sido el envío de deberes para casa, que deben de volver al docente una vez completados, así como las videollamadas han sido un esencial apoyo en el proceso de aprendizaje cuenta la directora de la Escuela El Rulo, Margarita Mella.

“Hemos trabajado con entrega de material de manera física, guías de trabajos cada 15 días, también hay otras estrategias donde semanalmente se contactan a algunos niños a través de videollamadas, por ejemplo para tomar lecturas, hacer dictados, sobre todo los niños de 1º y 2º básico que están en la etapa de adquisición de la lectura y con alguna familia para trabajar las guías y desarrollarlas”, expone la docente.

A esto, el establecimiento con un índice de vulnerabilidad del 85%, se apoya con redes sociales que ha ocupado como herramienta de conectividad para entregar contenidos en videos para que alumnos y apoderados sigan desde sus casas, así como el intercambio de mensajes para resolver dudas.

“Con niños que necesitan más apoyo, se hacen videollamadas semanales reforzando algunos contenidos, el WhatsApp es lo que más usamos y Facebook donde tenemos videos con estrategias de contención emocional, manejo de rutinas de trabajo, estrategias de autocuidados en el hogar, juegos como ludos familiares, ludos de las emociones, y videos de Educación Física. Estos recursos tecnológicos como las redes sociales y grupos de whatsapp nos permitan interactuar con las familias y los estudiantes procurando encontrar roles participativos que perduren y se traduzcan en un aprendizaje significativo”, expuso la directora.

Con 108 años de vida, la Escuela El Rulo atiende a alumnos del sector de El Rulo, Millahue y de otras localidades de la comuna, los que están distribuidos en cursos que van de pre-kínder hasta 6° año de educación básica ofreciendo a sus alumnos -en tiempos normales- talleres que apuntan a expandir habilidades y aptitudes artísticas y deportivas que van más allá de lo establecido en los actuales programas de estudio.

“No sabemos aun cuando será el tiempo en que podamos reencontrarnos con nuestros niños y niñas, mientras esto ocurra, nos preparamos de la mejor forma posible para garantizar y brindar las condiciones de protección de la salud que requiere nuestra comunidad educativa, siguiendo las orientaciones de la entidad sanitaria y el servicio de salud”, sostiene Mella.

Actualmente la escuela cuenta con tres profesoras de Educación Básica y docentes especialistas para cada subsector y una Educadora de Párvulos. Además cuenta con dos Educadoras Diferenciales por el Programa de Integración Escolar, una encargada de Convivencia Escolar, dos Asistentes de la Educación, una manipuladora de alimentos y un encargado de servicios menores. También cuenta con la atención de profesionales de la educación: un Psicólogo, una Asistente Social, un Fonoaudiólogo, una Kinesióloga, una Terapeuta Ocupacional, para la atención personalizada de alumnos con necesidades educativas especiales, parte de ellos se han encargado de la contención de los alumnos en este difícil tiempo de pandemia que vino a interrumpir parte de las reglas que son esenciales para el juego de la realidad que hemos construido.

“Sabemos que nuestros estudiantes están en un contexto emocional distinto, esto ha llevado a docentes, equipo de convivencia y equipo PIE a diseñar estrategias que permitan reducir los niveles de incertidumbre y ansiedad generados por esta pandemia”, finalizó la directora.