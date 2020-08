Hace un par de semanas se había planteado esta opción, sin embargo el pasado lunes la jefa comunal confirmó que las tradicionales fondas de celebración de Fiestas Patria no se llevaran a cabo. “La prioridad número 1 son nuestros vecinos y por eso hoy hacemos oficial esta decisión de suspender todas las celebraciones asociadas a Fiestas Patrias”. Destalló la alcaldesa de Codegua Ana María Silva.

«Hoy el llamado es a mantenerse lo máximo posible en casa, a salir sólo a lo estrictamente necesario, la pandemia aún no esta controlada y no lo estará en el corto plazo. Frente a este escenario e insisto, como una forma de cuidar a nuestros vecinos de la comuna y de la región, es que hemos tomado la determinación de que este 2020 no van a haber fondas en Codegua», explicó Ana María Silva.

La jefa comunal adelantó que en esta decisión pesó el cuidado y prevención de los vecinos, pero también valoró la buena disposición de los fonderos. «En esto estamos todos unidos, y hay que ser muy claros, más aún ya conociendo los graves efectos que en el pasado ocasionó la falta de claridad en los mensajes por parte de las autoridades nacionales, es por esto, que el mensaje debe ser uno, hoy, quedémonos en casa, cuidémonos y cuidemos a los que queremos. Ya podremos celebrar más adelante», recalcó la alcaldesa Ana María Silva.

Cabe destacar que hace ya un par de semanas, y antes de hacerse oficial la cancelación de las fiestas patrias 2020 en Codegua, la alcaldesa Silva había señalado que la realización de las fondas estaban suspendidas, manifestando en dicha oportunidad que “la prudencia nos indica que no es razonable ni prudente efectuar fiestas masivas”.