Fernando Ávila F.

Ester lunes la Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó la solicitud de extradición de Carlos Cardoen Cornejo, requerido por el gobierno de Estados Unidos por diversos cargos ligados supuestamente a la exportación ilegal de tráfico de circonio y falsedad documental. En fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal estableció que en la especie no se cumplen con los requisitos de tipicidad del delito y doble incriminación.

Se indica que «que, el Tratado suscrito entre Chile y Estados Unidos, conforme lo dispuesto en su artículo VII, establece que la extradición no será procedente cuando la prescripción haya operado con arreglo a la legislación del país requerido, esto es, en conformidad a nuestra legislación, pues la norma en estudio dispone que, ‘no se concederá la extradición en conformidad a las disposiciones de este Tratado, si los procedimientos legales o la aplicación de la pena correspondiente al hecho cometido por la persona reclamada, hubieren quedado excluidos por prescripción, de acuerdo con las leyes del país a que se ha dirigido el reclamo», cita el fallo.

La resolución agrega «que, resulta ser un hecho pacífico la circunstancia que, el Tratado de 1900 no ha contemplado expresamente, dentro de su catálogo numerus clausus, los delitos atribuidos al requerido y, por su parte, el Estado requirente ha invocado, a través del reenvío normativo, las disposiciones contenidas en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, publicadas en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2005». Sobre el requisito de doble incriminación, el fallo sostiene que “es entendida como una exigencia necesaria para la procedencia de la extradición y consiste en que el hecho que da origen a la petición de entrega del inculpado debe tener la característica de que, de acuerdo a las leyes del país requirente como las del requerido, ha de ser calificado como delito. Por tanto, «la doble incriminación se refiere a los hechos por los cuales se está persiguiendo un delito, independiente de la calificación penal que cada Estado haga del mismo».

«Que, los hechos atribuidos al requerido y que se han descrito en las notas diplomáticas enviadas por el Estado requirente, tanto para pedir la prisión previa, como para formalizar su pedido de extradición, y que se relacionan con la exportación supuestamente ilegal de zirconio de grado artillería, desde Estados Unidos a Chile, para ser empleado en un propósito distinto al declarado al tratarse de un metal de doble uso, a la fecha de los hechos que se investigan carecían de la tipicidad necesaria para ser calificados como delitos en nuestro país, pues la descripción de tal elemento no formaba parte ni de la Ley sobre Control de Armas o Explosivos, ni de su Reglamento o normativa complementaria”.

Se agrega que «cabe señalar que, hasta la recepción de la nota diplomática a su respecto, transcurrieron casi 26 años, sin que se haya demostrado que el proceso seguido en su contra no hubiese estado paralizado por un término de 3 años. El artículo 96 del Código Penal establece que, “si se paraliza su prosecución por tres años o se termina sin condenarle, continúa la prescripción como si no se hubiere interrumpido, no siendo relevantes, para tal efecto, las gestiones realizadas para obtener su captura internacional a través de Interpol, por cuanto ellas no guardan relación con la prosecución misma de la causa criminal en su contra y responden a orden de aprehensión librada el 26 de mayo de 1993», concluye.

Cabe recordar que Estados Unidos se encuentra solicitando la extradición de Cardoen desde el año 1993, ya que el circonio era utilizado para construir bombas de racimo. Es por ello que Interpol mantiene una alerta roja desde hace 26 años contra el empresario.

La alerta roja que pesa sobre Cardoen hace que desde el año 1993 no pueda salir del país. Cardoen habría vendido el mineral al gobierno de Saddam Hussein, país que estaba en guerra con Irán, aliado de Estados Unidos. En 1990 se produce la invasión de Irak a Kuwait, donde Estados Unidos interviene a favor de Kuwait, lo que origina que Estados Unidos en el año 1993 acusara a Cardoen de importar el circonio con el que se fabricaban los explosivos.

El empresario se ha defendido indicando que en esa época estaba autorizado por el Gobierno de Chile y el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, ya que en ese momento Irak era aliado del país del norte, agregando que el mineral lo compró en Estados Unidos debido a que era más fácil y por qué ellos se lo habían ofrecido.