“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?

Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6: 25- 34

Todos tenemos necesidades. Y estas necesidades son las básicas de la vida: comer, beber, cuidar nuestro cuerpo, el vestirnos. Jesús habla de lo que es básico y esencial en la vida. No de las necesidades creadas sino de las básicas y esenciales. Y nos dice que no debemos afanarnos por adquirirlas. No debemos dejar que las emociones controlen nuestra vida. Tenemos necesidad de ellas, sí. Y debemos buscar adquirirlas, sí. Pero sin afan, sin desesperación.

Frente a esto, el Señor nos invita a confiar en sus cuidados y a mirar las aves de los cielos y los lirios del campo.

El texto nos dice que las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?

Las aves no pueden sembrar, cosechar, ni recoger en graneros, cosa que nosotros sí podemos hacer, con la misma libertad con que ellas viven y actúan.

Sin embargo, las aves confían en el cuidado de Dios y de la misma forma, nosotros también debemos confiar en la provisión de Dios.

El texto también nos dice que hemos de considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?

Definitivamente en algunas ocasiones somos gente de poca, escasa o ninguna fe, pues ponemos fácilmente nuestra fe y confianza en otras cosas y no en Dios

El Señor nos advierte sobre el peligro de dejarnos dominar por la ansiedad, para que los bienes materiales no constituyan la meta de nuestra vida. Alguien ha dicho que el día de hoy, es el mañana que nos preocupó ayer. El Creador, que cuida del sustento y belleza de la naturaleza y de los seres creados, cuidará de nosotros. Lo realmente importante es poner a Dios como prioridad y permitir que Él ocupe el primer lugar de nuestra vida. “Busca primero el reino de Dios y su justicia y el Señor le añadirá lo que a ud. le falta.”

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.