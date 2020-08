Gisella Abarca

Por medio de una carta abierta entregada a las comunidades educativas de la región del Libertador firmada por Fide Sexta Región y el Colegio de Profesores Región de O’Higgins, las entidades en conjunto dan a conocer que los espacios escolares, en las actuales condiciones, están lejos de asegurar la integridad de la vida de los miembros de las comunidades educativas y llaman a mantenerse en las modalidades de manera remota en las que se encuentran trabajando.

Su razonamiento se basa en un informe epidemiológico del Ministerio de Salud entregado el 19 de julio del 2020 que reportó que los casos de covid-19 han alcanzado las 330.930 personas. De esa cifra se desprende, según el mismo informe, que 6.230 han sido niñas y niños entre 0 y 4 años, 5.054 entre 5 y 9 años, 6.069 entre 10 y 14 años y 11.166 entre 15 y 19 años. Es decir un total de 28.519 menores de edad. Sumado a lo anterior se debe considerar la altísima tasa de contactos que un niño puede generar durante un día.

En este contexto, el presidente regional en O’Higgins del colegio del Profesores, Roberto Villagra expuso “consideramos que la infraestructura de los establecimientos educacionales de nuestra región, no es la más adecuada para garantizar un retorno a clases seguro en las actuales condiciones sanitarias. No cuentan con las instalaciones y espacios que exigen los protocolos para el desarrollo y dinámica que implica un proceso de enseñanza aprendizaje responsable, en el contexto de la actual pandemia. Nuestras aulas, comedores, lugares de recreación, servicios higiénicos y oficinas de administración, no están diseñadas para permitir el necesario distanciamiento social. Y a esto se suma el factor de riesgo que es el transporte escolar”.

“LO MÁS PROBABLE ES QUE NO SE VUELVA A CLASES EL 2020”

El gremialista agregó que llamado es a mantener la educación a distancia como se ha hecho en lo que va del año “reforzar los esfuerzos de las comunidades educativas por lo que se está haciendo en torno a la educación a distancia, reforzar la mayor cantidad de comunicación que se tenga con los alumnos, a que el fin del año escolar no sea traumático. Estamos en un año absolutamente anormal, terminando agosto sin condiciones de volver a clases y lo más probable es que no se vuelva a clases el 2020 y lo que vaya a significar el cierre del año escolar, no afecte a los alumnos y debiéramos tener la perspectiva que el 2021 recién vamos a lograr nivelar lo que se haya dejado de aprender el 2020”, apuntó el presidente regional del colegio del Profesores, Roberto Villagra.

Las entidades en conjunto aseguran que desde la realidad sanitaria y la experiencia pedagógica, “es imposible pensar en un retorno a clases seguro en las actuales condiciones”, por lo mismo, esperan que las autoridades de educación “no confundan a la población con su insistencia en un pronto retorno a clases presenciales. Al contrario, lo que esperamos son orientaciones claras y responsables, que permitan a los sostenedores, en conjunto con las comunidades educativas, tomar las mejores decisiones sin poner en riesgo la salud y vida de los miembros de éstas. El llamado a un retorno voluntario, de exclusiva responsabilidad del sostenedor, no hace más que ahondar las incertidumbres respecto del cierre del año escolar”, aseguran en el documento.

En tanto, el presidente de la Fide Sexta Región Humberto Palma sostuvo “En este minuto no nos sentimos en condiciones de llamar a un retorno a clases aunque sea gradual, voluntario, porque sería irresponsable de nuestra parte. De hecho queda a voluntad del sostenedor y de la familia este retorno”.

Palma agregó “Lo mejor es comenzar a proyectar un cierre de año escolar y una evaluación final, pensando en que no vamos a volver este año. Eso resulta más seguro, más responsable, proyectar un año en esas condiciones que con un plan retorno, porque es muy incierto”.

“Es muy lamentable que en Chile tengamos un Ministro de Educación que no conozca la dinámica escolar”

Respecto a las declaraciones en que el Ministro de Educación, Raúl Figueroa que persevera en el regreso a clases presenciales en medio de la pandemia como ha sido su tónica desde hace varias semanas pese a la negativa de distintos sectores.

La última de ellas fue en su alocución en la Cámara de Diputados donde el secretario de estado usó al Plebiscito constituyente de este 25 de octubre como argumento para sostener su tesis y apeló a la apertura de colegios como locales de votación diciendo:

“Si estamos en condiciones de abrir una escuela que sirve de local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirlas para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector”, dijo en ese entonces Figuera.

En este contexto, el Presidente Regional en O’Higgins del colegio del Profesores, Roberto Villagra argumentó “son lamentables, porque así como el Ministro Mañalich en su momento dijo que no sabía los grados de hacinamiento y desigualdad que vivía la gente, el Ministro de Educación tampoco sabe cómo son las escuelas y cómo funcionan un sistema escolar. Es decir, comparar un día de plebiscito, en donde van adultos mayores de 18 años, donde se pueden tomar medidas de distanciamiento, donde se pueden hacer horarios, donde se pueden tomar una serie de alternativas que está proponiendo el Colegio Médico, no tienen nada que ver con un día normal de clases en un colegio cualquiera en Chile”.

Villagra agregó “La cantidad de contactos diarios que tiene un niño de enseñanza básica son miles, y no tiene el nivel de comparación, es muy lamentable que en Chile tengamos un Ministro de Educación que no conozca la dinámica escolar”.

En tanto, el presidente de la Fide Sexta Región Humberto Palma declaró “sobre ese punto discrepamos totalmente, porque cuando el Ministro habla de escuelas, está pensando en escuelas como un edificio y visto así, lo podemos abrir en cualquier minuto y lo hemos hecho, para vacunas, para canastas de Junaeb. Nosotros entendemos por escuela otra cosa totalmente distinta, en términos pedagógicos, la escuela es la comunidad educativa, son las personas que se congregan para llevar adelante un proceso educativo de aprendizaje enseñanza donde hay múltiples interacciones, y que en este contexto esas interacciones resultan muy riesgosas”.

Palma agregó “Con las características de nuestras escuelas, no tenemos la posibilidad de garantizar la integridad en la salud y en la vida de nuestros estudiantes y comunidad educativa. Confundir el concepto de escuela de edificio a escuela a esta comunidad que interactúa es grave, además las personas que participan de un plebiscito son totalmente distintas a las personas que se congregan en una escuela para este proceso aprendizaje, acá tenemos niños, preescolares, y los profesores no nos sentimos con la capacidad para evitar que ellos entrenen un contacto físico mayor, porque tienen ganas de abrasarse, de saludarse”, finalizó.